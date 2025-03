Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, ma l’attenzione del pubblico non sarà focalizzata solo sulle dinamiche della casa. Infatti, il reality condotto da Alfonso Signorini si trova al centro di un acceso dibattito a causa di un esposto presentato dal Codacons. L’associazione, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni riguardanti episodi di violenza e comportamenti inappropriati all’interno del programma, ha deciso di intervenire formalmente chiedendo la chiusura del reality show.

L’esposto presentato fa riferimento a diversi episodi controversi avvenuti all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra i concorrenti coinvolti nelle segnalazioni c’è Lorenzo Spolverato, che, ironicamente, proprio stasera riceverà una sorpresa durante la puntata. Tuttavia, le accuse non si fermano a lui: nel documento presentato all’Agcom, vengono menzionati anche il tentativo di Helena Prestes di colpire Jessica Morlacchi con un bollitore e le minacce rivolte a quest’ultima da parte di Eleonora Cecere.





Grande Fratello, nuovo esposto del Codacons contro il programma

Il Codacons, facendo leva sull’articolo 37 del Testo unico per la fornitura di servizi media audiovisivi, sottolinea la necessità di proteggere il pubblico, in particolare i minori, da contenuti violenti trasmessi in televisione. L’associazione ha quindi chiesto all’Agcom di aprire un’istruttoria con la massima urgenza e di adottare provvedimenti immediati che possano portare alla sospensione del programma.

Oltre ai comportamenti inadeguati dei concorrenti, il Codacons ha sollevato un ulteriore problema: la regolarità del televoto. Secondo quanto riportato, sarebbero state ricevute oltre 500 segnalazioni di presunte anomalie nel sistema di votazione del reality. Nella diffida presentata, viene evidenziato come il sistema non tenga adeguatamente conto delle preferenze espresse dal pubblico, sollevando il sospetto di irregolarità nel processo di eliminazione e salvataggio dei concorrenti.

L’azione del Codacons potrebbe rappresentare un punto di svolta per il Grande Fratello, già finito più volte al centro delle polemiche per dinamiche controverse e accuse di manipolazione del format. Non resta che attendere gli sviluppi e capire se l’Agcom deciderà di intervenire con misure restrittive nei confronti del programma o se tutto si risolverà senza conseguenze dirette per la produzione. Nel frattempo, il reality continua, ma con l’ombra di un possibile provvedimento che potrebbe cambiare il destino dello show.