Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello e l’ultima notizia su Helena sta facendo preoccupare i suoi fan. Ormai la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia sarebbe fortemente a rischio, infatti le indiscrezioni che si stanno inseguendo stanno riferendo che la modella brasiliana potrebbe definitivamente uscire dal programma.

Un’eliminazione che sarebbe sorprendente, quindi inaspettata, visto che Helena era sempre stata data tra le favorite alla vittoria del Grande Fratello. Adesso ad essere coinvolta sarebbe anche la produzione del reality show, che ci starebbe mettendo del suo per far prendere ai telespettatori una certa direzione.

Leggi anche: “Squalificata”. Grande Fratello, la bomba su Chiara scoppia a poche ore dalla diretta





Grande Fratello, perché Helena sembra destinata all’eliminazione

La pagina X Agent Beast ha spiegato perché Helena sembrerebbe ormai destinata ad essere eliminata dal Grande Fratello. Le altre due concorrenti in lizza con lei, Stefania e Chiara, dovrebbero farcela e restare all’interno del reality show a discapito appunto della sudamericana.

Agent Beast ha scritto che “i vertici autoriali, insieme al management dei concorrenti coinvolti, hanno pianificato un’eliminazione d’effetto per creare uno shock narrativo. Helena era al centro di tutto, ma ora alcuni autori la considerano sacrificabile. Il suo consenso è calato e non è più intoccabile. Signorini la sostiene, ma alcuni autori vogliono dare uno shock al pubblico. Il ruolo da fidanzata non convince, per questo potrebbe uscire in modo elegante per fare spazio a Zeudi“.

Vedremo se queste anticipazioni si riveleranno veritiere oppure se sarà una tra Stefania e Chiara ad abbandonare il Grande Fratello.