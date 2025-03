Chiara Cainelli, una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello, si trova in una situazione molto delicata in vista della puntata di giovedì 13 marzo. Nell’ultimo televoto dei preferiti, Chiara è stata premiata con meno dell’1% delle preferenze, un risultato che la mette in una posizione critica. Amica di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la concorrente rischia seriamente di essere eliminata durante il prossimo appuntamento del reality show, visto che attualmente si trova in nomination insieme a Helena Prestes e Stefania Orlando.

Secondo le ultime indiscrezioni e sondaggi, sembra che Chiara sia la più favorita a lasciare la Casa, con la maggior parte del pubblico che sembra orientato verso la sua eliminazione. Ma non è solo il televoto a mettere a rischio la sua permanenza nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Chiara potrebbe infatti anche essere squalificata a causa di una frase choc pronunciata qualche sera fa, quando Helena, visibilmente provata dalla lite con Javier, si trovava in un momento di grande difficoltà emotiva.

Leggi anche: “Tu sei in finale, terza finalista”. Grande Fratello, l’annuncio ufficiale di Signorini e poi si scopre perché lei





Grande Fratello, Chiara rischia la squalifica per la frase contro Helena

La frase di Chiara, che ha suscitato molte polemiche, potrebbe portare a una nuova svolta nel gioco e, se ritenuta inappropriata o violenta, potrebbe determinare l’espulsione della concorrente. Resta da vedere se gli autori del programma prenderanno provvedimenti, cosa che però sembra molto poco probabile, visto che in questa edizione autori e Signorini hanno lasciato passare gesti molto violenti e brutali e in tutti questi mesi sono stati presi solo provvedimenti per Helena e Jessica, poi rientrate in casa dopo un televoto di ripescaggio.

La notizia era stata riportata qualche giorno fa, mentre Chiara si trovava con Giglio, riferendosi a Helena che stava male, ha detto “Speriamo sia qualcosa di grave”. “Chiara su Helena: c’è qualcuno che sta male oggi speriamo sia qualcosa di grave”, si leggeva su X. Si era subuto scatenata la bufera, con la richiesta di provvedimenti da parte del Grande Fratello. Oggi un post parla di una possibile squalifica delle concorrente, che sarebbe stata anche avvisata da Giglio.

chiara su helena – hai mai visto la maga magò quando l'uccellino tossisce e fa "sembra che qualcuno stia male, spero che sia qualcosa di grave qualcosa di tragico"#grandefratello #helevier pic.twitter.com/G8pcjnOSY6 — WATER 🌊 (@pois0nedcupcake) March 11, 2025

Lo faranno vedere in puntata oppure gli diamo il premio come a Lorenzo ??? #GrandeFratello #Helevier pic.twitter.com/gMLpC3eZ0S — miri (@Mirella40538410) March 13, 2025

“A lanciare l’allarme è stato proprio Giglio, che ha avvertito la concorrente su possibili conseguenze. Poco dopo, il caos ha travolto i social”, si legge nel post. E ancora: “Chiara a rischio squalifica, la frase grave contro Helena“. “Lo faranno vedere in puntata oppure gli diamo il premio come a Lorenzo?”, “Chiara su Helena: “C’è qualcuno che sta male oggi speriamo sia qualcosa di grave” SCHIFO IL KARMA PERÒ GIRA BARBIE GIRL STAI ATTENTA, si chiede qualcuno su X.