Manca meno di un mese alla fine del Grande Fratello e con il passare di giorni gli scontri si fanno più intensi. La decisione di mandare Zeudi in finale con l’ultimo biglietto a disposizione ha creato non pochi malumori. Zeudi che ha iniziato una mini faida con Maria Vittori, la fidanzata di Tommaso con il quale però gli screzi non sono mancati. Ma cosa ha scatenato la rabbia dei fan? Alcune frasi dell’ex Miss Italia.

“Maria Vittoria una volta mi ha detto ‘io non nego che ho avuto dell’interesse anche nei confronti delle donne’. Quindi cosa succede? Che quando io sto con loro ho paura di una cosa particolare, cioè che Maria Vittoria è gelosa di me per Tommaso e che Tommaso è geloso di me per Maria Vittoria”.





Grande Fratello, dure critiche contro Zeudi

“Capito la mia paura qual è stata? Alfonso quando stava qui dentro l’ha notata questa cosa. Capisci perché non mi avvicino mai più di tanto a loro due? Perché ho paura di essere giudicata perché so questa cosa. Quindi ho sempre fatto passi indietro, perché venivo vista strana. Poi Tommaso è un uomo molto fedele e in certi contesti ha proprio evitato di parlare con me, lui è molto quadrato e fedele”.

Sui social queste parole hanno infiammato i fan: “DOMANI SICURAMENTE FARANNO A MERDA ZEUDI PER LA FRASE SU MARIA VITTORIA, QUINDI, FINO A DOMANI SERA POSTATE IL VIDEO DOVE LO DICE MARIA VITTORIA E TAGGATE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL GRANDE FRATELLO È IMPORTANTE”. E non finita qui.

“Speriamo che ora la smascherino una volta per tutti, perché una falsa come lei è difficile trovarne in giro. Ha sempre accusato Helena di essere una falsa e di giocare con i suoi sentimenti, ma l’unica ad essere marcia è proprio lei”. Parole forti, fin troppo.