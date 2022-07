Nervi tesissimi a Zona Bianca dove Mauro Corona lascia lo studio su tutte le furie. Si parla della Marmolada e naturalmente in collegamento c’era l’alpinista Mauro Corona che ha avuto un acceso diverbio con la giornalista in studio, Sabrina Scampini. Lo scrittore alpinista, esperto del settore naturalmente, è stato collegato da casa per rispondere alle domande della tragedia sul ghiacciaio. Poco dopo però ha cominciato ad alzare la voce contro tutti perdendo la pazienza in diretta tv sulle reti Mediaset.

Mauro Corona lascia lo studio e dice: “Andate in malora, gentucola, non conoscete la montagna, andate a quel paese, me ne vado”. A quel punto lo scrittore, dopo essersi tolto l’auricolare per il collegamento, si alza e se ne va lasciando tutti di stucco in studio. Sgomento in studio, dove la giornalista Sabrina Scampini aveva sostenuto che, visti i cambiamenti del clima,“forse vanno cambiate le regole” per le escursioni e l’alpinismo.





Mauro Corona lascia lo studio di Zona Bianca: cosa è successo

Secondo lei, considerato anche quello che è successo domenica sulla Marmolada è un enorme campanello d’allarme. Sono queste le parole della giornalista che hanno fatto infuriare Mauro Corona che ha perso la pazienza. Ha detto poi lo scrittore: “Sabato c’era il doppio della gente sulla Marmolada. L’anno scorso era più caldo di ieri e non è crollato il ghiacciaio”.

Corona ha spiegato che purtroppo la fatalità ha giocato un ruolo chiave nella immensa tragedia di domenica. Mauro Corona lascia lo studio su tutte le furie e dice: “Cosa vuol dire che non è opportuno andare in montagna? È come dire che non è opportuno fare l’amore se poi uno ammazza la fidanzata”.

"Il caldo lo abbiamo prodotto noi, che non abbiamo nessun rispetto della natura"

E ancora: “Questa è retorica di bassa lega”, bollando così le parole della Scampini, che ha replicato: “Si deve calmare, non può dire polemiche di bassa lega”. Mauro Corona lascia lo studio su tutte le furie a questo punto. Non riesce pi a reggere il confronto. Evidentemente la tragedia della Marmolada è uno choc davvero enorme persino per lui.

