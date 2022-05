Mauro Corona, quanto guadagna a Cartabianca? Il noto personaggio tv, scrittore e presenza fissa nella trasmissione di Bianca Berlinguer ha conquistato il pubblico di Rai3 coi suoi modi spesso sopra le righe. A volte perfino troppo. Memorabili alcuni suoi siparietti come quando disse: “Solo gli sciocchi, come diceva Balzac, sorridono il mattino quando fanno colazione. Lei è sicura di prendere un taxi e tornare a casa?”. La risposta di Bianca: “Faccio le corna, me la tira subito alla prima puntata…?”.

A questo punto arriva la battuta di Mauro Corona che si lascia andare con il suo solito ‘stile’: “Se mi invita a fare le corna, io sono pronto”. Non sono poi mancati i momenti di contrasto con la conduttrice e addirittura l’alpinista arrivò a insultare con quel famoso “gallina” la conduttrice. I vertici Rai lo cacciarono, ma poi i deludenti risultati negli ascolti tv convinsero i dirigenti a richiamare Mauro Corona al suo posto.





Quanto guadagna Mauro Corona a Cartabianca

Ma quanto guadagna Mauro Corona a Cartabianca? Beh, cominciamo col dire che i suoi interventi spesso e volentieri sono tranchant e diversi da quelli degli ospiti. Ma il pubblico lo adora anche per il suo essere poco allineato. Qualche tempo fa era stato lui stesso a rivelare il suo cachet: “Prendevo 500 euro a puntata che poi ho scoperto che con le tasse diventavano 250”, aveva detto Corona a La Zanzara su Radio 24.

“Non lo sapevo – ha aggiunto Mauro Corona sui suoi guadagni a Cartabianca – Ma le prima puntate dell’anno prima che mi eliminassero le ho fatte senza contratto e senza liberatoria, e Di Mare che dirige Rai 3 lo dovrebbe sapere. Ma io mi divertivo, davamo leggerezza alle persone”.

È passato qualche tempo da quelle dichiarazioni e oggi è molto probabile che il cachet di Mauro Corona a Cartabianca sia aumentato. D’altra parte lui è diventato un elemento importante del programma. La trasmissione di Bianca Berlinguer piace e i tentativi di cancellarla o ridimensionarla provocano spesso grandi polemiche. Dunque è probabile che il binomio Mauro-Bianca continui ad essere centrale nel programma di Rai3.

“Questo è per te”. Cartabianca, il gesto di Bianca Berlinguer fa emozionare Mauro Corona