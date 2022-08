Ormai è risaputo l’amore di Mauro Corona per la montagna. E parte di quell’amore l’ha anche spinto verso la scrittura, che ad oggi è diventata la sua professione. La montagna è sempre stata casa sua, infatti da Erto (Pordenone) si mostra in collegamento con Cartabianca, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer. Mauro Corona è uno che non ha paura delle provocazioni e lo ha fatto anche dalla spiaggia.

Lo scrittore non ha mai avuto paura di dire ciò che pensa ed è noto per non avere filtri. In attesa di rivederlo collegato con Bianca Berlinguer nello studio di Cartabianca, lo scrittore ha cercato di godersi appieno lo stop estivo e si è concesso una giornata al mare, ma il suo look ha davvero spiazzato tutti. Qualche settimana fa Mauro Corona ha festeggiato 72 anni e l’ha fatto nell’unico modo che conosce: tra le sue montagne, immerso nel verde e respirando aria fresca.





Mauro Corona foto al mare con scarponi e pantaloni lunghi

Lo scrittore ha condiviso una fotografia che lo ritrae immerso nella natura, intento a ringraziare tutti coloro che hanno festeggiato con lui. Nel frattempo il suo ritorno su Rai 3 è imminente. Cartabianca, infatti, riappare nella programmazione del terzo canale di Viale Mazzini e torna con una nuova stagione televisiva a partire da martedì 30 agosto 2022. Si tratta di un rientro anticipato per Bianca Berlinguer complice la campagna elettorale per le elezioni politiche che è entrata nel vivo in vista del 25 settembre.

E ovviamente ci sarà in collegamento da Erto anche Mauro Corona che nelle sue montagne si è ricaricato in vista della stagione televisiva che lo vedrà protagonista. Si è anche concesso un giorno al mare e si è presentato con un outfit decisamente particolare. Lo scrittore ha fortemente ironizzato sul suo outfit da spiaggia, pubblicando uno scatto esilarante sui social. Su Instagram Mauro Corona ha sfoggiato il suo outfit da spiaggia con tanto di scarponi e pantaloni lunghi, la maglia è smanicata. Sorridente, guarda verso la fotocamera mentre nella didascalia arriva la provocazione: “Al mare in infradito”. È bastato così poco per scatenare la reazione dei fan. Il post è stato inondato di like e commenti, riuscendo nell’intento.

Mauro Corona in una intervista a La Zanzara su Radio 24 ha parlato del suo compenso a Cartabianca: “Prendevo 500 euro a puntata che poi ho scoperto che con le tasse diventavano 250”. “Non lo sapevo – ha aggiunto Mauro Corona sui suoi guadagni a Cartabianca – Ma le prima puntate dell’anno prima che mi eliminassero le ho fatte senza contratto e senza liberatoria, e Di Mare che dirige Rai 3 lo dovrebbe sapere. Ma io mi divertivo, davamo leggerezza alle persone”.

