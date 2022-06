Matteo Valeria UeD, ma cosa succede? Sono trascorsi meno di tre mesi dal momento fatidico della scelta davanti alle telecamere di Maria De Filippi, ma anche se i diretti interessati restano in silenzio sembra che la loro relazione nata in tv non sia decollata fuori, nella vita vera.

Già, il silenzio, quello è il problema per i fan del programma.Fatta eccezione per qualche foto postata e per un paio di uscite a cena insieme a Luca Salatino e a Soraia Cerruti, Matteo Valeria UeD non si sono mai mostrati particolarmente affiatati ai loro occhi. E questo non rispondere alle domande sulla presunta crisi di cui tutti parlano peggiora la situazione.





Matteo Valeria UeD, è “tutto pronto”

Tutti a chiedersi – e da settimane ormai – se Matteo Valeria UeD siano ancora fidanzati. Come riporta il sito Blasting News, il viaggio all’estero che il tronista sta facendo con la famiglia, secondo alcuni avrebbe rotto il già precario equilibrio della coppia. E infatti all’orecchio di Deianira Marzano sono arrivate delle voci che sostengono che a breve i due ufficializzeranno l’addio con un post già preparato.

Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, è da sempre scettica sulla sincerità dei sentimenti di Matteo Valeria UeD, soprattutto quelli dell’ex tronista. E poche ore fa tra le Storie ha segnalato nuovamente l’anomalo comportamento di lui da un mese a questa parte. Perché non risponde alle domande dei fan su questa sempre presunta crisi con la sua corteggiatrice?

A quelle sulla salute del suo cane risponde eccome. “Matteo risponde alle domande sui cani e non a quelle su Valeria”, ha tuonato l’influencer napoletana sui social. Quindi la voce bomba che le è arrivata all’orecchio di recente: ”Si mormora che il post col quale annunceranno l’addio è già pronto. Per sapere quando sarà pubblicato, attendiamo”. Anche qui nessuna risposta.

