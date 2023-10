Grande Fratello praticamente tutto di Massimiliano Varrese nella nuova puntata. Giovedì 26 ottobre l’attore è stato infatti più volte protagonista della diretta e con vari umori, diciamo. Dalla nomination con Beatrice Luzzi da cui è uscito ‘sconfittissimo’ alla nuova che lo mette a rischio lunedì prossimo fino al confronto con Grecia Colmenares seguito da un video che ha rivelato che cosa sia successo davvero tra l’attore e Heidi Baci qualche settimana fa nella notte. Ma ha avuto il crollo definitivo, anche se in positivo, con la sorpresa.

Sorpresa che gli ha fatto Alfonso Signorini, sempre in diretta. Lo ha chiamato in Mistery Room dove ad attenderlo c’era un pacco regalo. Prima di aprirlo, ha però potuto leggere l’intervista rilasciata dalla sua ex al settimanale Chi. Valentina ha parlato anche del suo rapporto con la figlia Mia, oltre a commentare quanto sta accadendo nella Casa. Poi il fatidico momento dell’apertura del dono. E le lacrime.

GF, il crollo di Massimiliano Varrese con la sorpresa

Cosa c’era dentro? Uno dei primi peluche della sua bambina. E stringendoselo forte a sé, tra le lacrime, il concorrente viene anche messo al corrente di un’altra sorpresa speciale: una lettera che Mia ha voluto scrivergli anche come incoraggiamento per il suo percorso nel reality.

“Ciao papà, sei il miglior papà del mondo, di tutti i pianeti, di tutto l’oceano, di tutto il profondo del mare. Ti amo, mi manchi ma non ti devi preoccupare perché sto bene con mamma“, scrive Mia. E ancora: “A scuola va tutto bene, la maestra è brava, abbiamo imparato la matematica, a scrivere, a disegnare, a fare tutto. Scusami ma non ti guardo molto in televisione, perché qualche volta mi annoio un pochino e mi guardo i cartoni“.

“Ti mando un pupazzo, così se ti manco abbracci il pupazzo e senti la musica e ti addormenti. Ti ricordi quando mi raccontavi le storie? Quando andavamo al mare insieme e nuotavamo insieme? Ciao papà, ti amo“, ha concluso rivelando che le “piace un pochino Vittorio”. Massimiliano Varrese, in lacrime, ha ringraziato e detto che ne aveva proprio bisogno.