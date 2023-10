Grande Fratello 2023, colpo di scena dopo la rottura. All’interno della casa più spiata d’Italia, Mirko Brunetti ha messo in chiaro la propria situazione sentimentale. Com’è noto a tutti, infatti, il gieffino ha preso parte insieme all’ormai ex fidanzata a un altro reality, ovvero Temptation Island. La coppia si è divisa e lui ha proseguito la relazione con la tentatrice Greta Rossetti, con cui le cose non sembrano andare per il verso giusto. Dopo la rivelazione del gieffino ai microfoni del GF, il gesto di Perla arriva inaspettatamente e commuove tutti.

La lettera di Perla a Mirko Brunetti commuove il pubblico. Colpi di scena che si susseguono nel corso dell’attuale edizione 2023 del reality show di Alfonso Signorini. E a proposito della relazione con Greta, Mirko ha fornito alcuni interessanti dettagli: “Non si fida più di me per il messaggio cancellato e per la sfilata in cui c’era Perla”.

La lettera di Perla a Mirko Brunetti commuove il pubblico. La reazione del gieffino dopo quelle parole

Insomma, tra Mirko e Greta Rossetti la situazione non sembra essere delle migliori: “La questione è così assurda che non riesco a dargli forma”, ha aggiunto Mirko. Dopo qualche giorno dalla confessione di Mirko, l’ex fidanzara Perla ha pensato di sorprenderlo con una lettera scritto di proprio pugno. Il gieffino ha ascoltato le parole dell’ex fidanzata attraverso un video: “Ciao Mirko, inutile dirti che ti seguo. Conoscendomi, sai che non faccio cose a caso, ti mando però questa lettera, perché tu sei dentro e non sai quello che succede fuori”.

La lettera prosegue: “Dopo la scorsa puntata, ho postato il famoso messaggio cancellato, perché sai che sono una persona chiara e sincera. Sono stata più volte tirata in ballo, come se fossi io la causa dei vostri problemi, spero vengano fuori le vere cause della vostra rottura. Ho visto che finalmente stai aprendo gli occhi: lasciati andare, racconta chi sei e chi sei stato in questi cinque anni. Non dimenticare tutto, abbiamo avuto progetti grandi, che nel bene e nel male ti hanno fatto crescere”. E ancora: “Ora è una persona diversa che ti sta parlando, più matura, che ti augura ogni bene. Ad oggi mi sono resa conto che il dolore non lo superi stando con un’altra persona. Tu sei stato l’amore più grande della mia vita e sei importante per me. In latino importante significa ‘portare dentro’, ed è proprio così: io ti porterò dentro di me”.

La lettera di Perla ha commosso tutti i presenti, lasciando di sasso anche Mirko che però poi ha voluto affrontare la questione con una visione lucida: “Non mi aspettavo una lettera così, però conosco Perla, quello che abbiamo fatto insieme. Io ho sempre detto che rimarrà una delle persone più importanti della mia vita, però arriva il momento in cui bisogna essere maturi e capire che non basta solo l’amore e il sentimento, anche se tra di noi ormai era finito, ma si devono incastrare tante cose. Il motivo della rottura con Perla non è Greta. Greta arriva nel momento in cui io capisco e prendo coraggio nel capire che era finita. Io e Perla ci stavamo solo facendo del male a vicenda, era diventata una relazione tossica”.