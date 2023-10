Momento topico in arrivo al Grande Fratello per Mirko Brunetti, stando alle ultime voci che stanno emergendo dall’esterno della casa. Non sappiamo se tutto questo potrà già verificarsi nella puntata in diretta del 23 ottobre, ma sembrerebbe essere una cosa sempre più imminente. E per lui sarebbe tutt’altro che semplice gestire una situazione complicata, che potrebbe davvero complicargli il suo percorso nel programma di Alfonso Signorini.

Dunque, nella casa del Grande Fratello potremmo assistere a stretto giro di posta a qualcosa di molto importante con Mirko Brunetti al centro dell’attenzione. Sono stati gli influencer Deianira Marzano ed Amedeo Venza a fornire maggiori dettagli, ma è stato soprattutto quest’ultimo a riferire l’informazione più interessante con una decisione che avrebbero già assunto gli autori della trasmissione in onda su Canale 5.

Leggi anche: “Perché Greta mi ha lasciato”. Mirko Brunetti vuota il sacco e spiazza tutto il GF: la confessione che nessuno si aspettava





Grande Fratello, Mirko Brunetti sarà protagonista di un momento molto delicato

Deianira Marzano, parlando del volto del Grande Fratello, ha affermato a proposito appunto di Mirko Brunetti e dell’ex Perla: “Tutti sono curiosi di sapere questa conversazione tramite messaggio di Mirko con Perla, che lui dice fosse stata di lavoro. In realtà amici in comune li avevano fatti incontrare nello stesso posto, la sfilata. E dopo che furono scoperti, perché ripresi, si messaggiarono per organizzarsi su cosa avrebbero dovuto dire per giustificare affinché le versioni fossero state le stesse”.

Quindi, secondo queste indiscrezioni di accusa, lui e Perla avrebbero avuto un confronto ad un evento e si sarebbero messi d’accordo su cosa dire. L’altra ex di Mirko, Greta, anche se ufficialmente sarebbero in pausa e non si sarebbero lasciati definitivamente, non avrebbe saputo nulla di tutto questo. Quindi, Venza ha preannunciato una notizia bomba: “Il GF sta già pensando ad un confronto a tre tra Mirko, Perla e Greta! Dopo le ultime cose dette dal nuovo gieffino, potrebbero arrivare in puntata le sue due ex o presunte tali!”.

Intanto, proprio Mirko nella giornata del 23 ottobre ha ammesso ad altri coinquilini di sentire moltissimo la mancanza di Greta, quindi la sua speranza è che possa rientrare il momento difficile. E chissà se avverrà davvero questo confronto a tre.