“Perché Greta mi ha lasciato”. Mirko Brunetti vuota il sacco e spiazza tutto il GF: la confessione che nessuno si aspettava

Grande Fratello 2023, la rivelazione di Mirko Brunetti. Il concorrente sembra aver stregato il cuore di una delle 6 concorrenti finite al televoto, ovvero Valentina Modini. La gieffina ha infatti ammesso: “Ragazzi! L’ingresso di Mirko ha risvegliato in me una primavera nell’anima. Domattina secondo me quando si sveglierà e troverà di fronte me, capirà di essere nel posto giusto al momento giusto, soprattutto”. Ma a parte questo, Mirko, come si sa, proviene da una relazione sentimentale molto turbolenta. Infatti, dopo aver partecipato a Temptation Island ed aver lasciato l’ex fidanzata Perla, si era legato alla tentatrice Greta. Tutti i dettagli della situazione spiegati dal diretto interessato.

La confessione di Mirko Brunetti ai microfoni del GF 2023. Nonostante l’interesse manifesto di Valentina Modini, il nuovo concorrente del reality show sembra ancora aver una situazione sentimentale in sospeso. E sarebbe stato lui stesso a parlare in merito al rapporto con la sua ex Perla Vatiero e non solo. Il gieffino siè lasciato andare a una confessione anche su Greta Rossetti.

La confessione di Mirko Brunetti ai microfoni del GF 2023: “Perchè mi ha lasciato…”

Crisi di coppia in corso, è questo che sembra trapelare dalle parole di Mirko che nel corso della puntata si è lasciato andare alla confessione che metterebbe in chiaro i motivi della crisi: la gelosia. Ecco le sue parole a riguardo: “Non si fida più di me per il messaggio cancellato e per la sfilata in cui c’era Perla. La questione è così assurda che non riesco a dargli forma. Ci sta che Perla per lei è una figura ingombrante, una minaccia, però…Perla non ha fatto di tutto per evitare me”.

E ancora: “Greta si è sentita ferita, però sembrano le litigate dei bambini, ha avuto il comportamento di una persona molto gelosa. Mi ha sempre fatto vedere il suo lato super sicuro, e invece…Ha messo un muro. Lei già aveva deciso da giorni che non sarebbe venuta alla sfilata. Se ha qualcun altro? Mi auguro di no. Io la amo, ma mi faccio delle domande. Dentro di me ho un grosso punto interrogativo“, rivela ancora il concorrente. Ma la confessione non finisce qui.

Tornando al discorso di Perla, ex fidanzata, Mirko Brunetti ha sottolineato: “Non credo mi pensi, è un capitolo chiuso. Non mi dà emozioni […] Non provo più emozioni per lei perché le ho provate con Greta. Non mi sarei innamorato di Greta se avessi provato ancora qualcosa per Perla”. Insomma, Mirko avrà modo di riflettere sulla situazione sentimentale che al momento lo riguarda da vicino. Ma Valentina tenterà il concorrente in un momento così tanto delicato?