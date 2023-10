Grande Fratello, puntata bollente quella di ieri sera: tanta carne al fuoco, dalla lettera di Heidi al racconto di Mirko Brunetti, alle accuse di Cesare Buonamici. A proposito di Mirko, ha parlato di come Greta Rossetti avrebbe messo un muro davanti a sé dopo aver scoperto i messaggi cancellati con Perla. “Ci sta che Perla per lei è una figura ingombrante, una minaccia, però…Perla non ha fatto di tutto per evitare me. Greta si è sentita ferita”.

“Però sembrano le litigate dei bambini, ha avuto il comportamento di una persona molto gelosa. Mi ha sempre fatto vedere il suo lato super sicuro, e invece ha messo un muro. Lei già aveva deciso da giorni che non sarebbe venuta alla sfilata. Se ha qualcun altro? Mi auguro di no. Io la amo, ma mi faccio delle domande”.





Grande Fratello 2023, Cesara Buonamici contro Mirko Brunetti

Il concorrente ha rivelato di nutrire molti dubbi: “Dentro di me ho un grosso punto interrogativo. La questione è così assurda che non riesco a dargli forma. La non chiarezza non capisco, è un punto interrogativo”. E dubbi su di lui nutre anche Cesara Buonamici. La giornalista esprime la sua opinione così: “Molti muscoli, molti dubbi… Si inserisce nella Casa perfettamente”.

Cesara ha demolito in diretta, con poche e semplici parole, mantenendo la sua eleganza Mirko. Che divide il pubblico. Scrive un’utente sulla pagina social ufficiale. “Sapete che c’è…non mi piace. In due giorni non ha fatto altro che sparlare anche lui di Beatrice x farsi bello con il branco ..che grandi uomini al gf”. Mentre un altro aggiunge.

“Jill è entrata carica, la sua strategia è farsi accettare da tutti per cui se già schierata nel gruppone. Mirko poca personalità e già non mi piace, poiché si è fatto abbindolare dalle versioni altrui senza provare ad averne una propria. Anche bugiardo poiché ha detto a Bea che non gli hanno mai parlato male di lei. Falso!!!”.