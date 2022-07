“Innamorati alla follia”. Amici, i due ex allievi allo scoperto: pronti per il prossimo passo

Amore folle tra i due ex allievi di Amici, Martina Miliddi e Raffale Renda sono sempre più uniti. Lo ha rivelato lei nel corso di un’intervista al nuovo format su youtube di Lorella Cuccarini in un momento particolarmente turbolento per il talent. Dopo la clamorosa notizia del contratto non rinnovato per Anna Pettinelli, ora arriva anche la brutta notizia su Veronica Peparini. Al loro posto due nomi molto pesanti: Arisa, che dopo un anno alla corte di Milly Carlucci, torna ‘all’ovile’ e Emanuel Lo. Per chi non lo conoscesse è il marito della cantante Giorgia nonché vecchia conoscenza dello show.

Visto che nel 2016 l’ha conosciuto come insegnante di hip hop e l’ha rivisto più volte come giudice. Per chi non lo conoscesse, il ballerino ha alle spalle una carriera pazzesca. Tra le star con cui ha lavorato, spiccano Robbie Williams e Ricky Martin. Tornando a Martina Miliddi ha raccontato del suo amore per Raffaele e di come è sbocciato e cresciuto.





Martina Miliddi e Raffale Renda, come è nato il loro amore

“È nata in modo naturale. Lui, a parte ad essere un artista, è una persona col cuore enorme. Si sa che l’estetica fa, io non sono riuscita a guardare il lato estetico. Lui era talmente vicino a me e ad un pezzo dal mio cuore che è successo tutto in modo naturale. Oggi viviamo una roba quotidiana, ci viviamo ogni giorno ormai. Siamo tanto innamorati. È la parte calma che mi manca, io sono istintiva, parto in quinta”. Un amore folle, tanto che la coppia sarebbe pronta alla convivenza (che qualcuno non esclude sia già in corso)

E ancora: “Lui è quello che mi dice aspetta, calmati. Lui mi calma, io sono la parte euforica che manca a lui”. Poi Martina ha parlato dei suo mesi nella scuola e degli insegnamenti raccolti. “Amici mi ha insegnato troppo dal punto di vista caratteriale. L’ho vissuta con tanta amarezza, oggi dico che dovevo andare a mille. Tutto quello che c’era attorno, le persone, si sa che nella vita si piace e non si piace, ma tu devi andare sempre a mille”.

“Se vuoi fare questo nella vita non puoi farti scoraggiare. Oggi sono riuscita a maturare e ad essere consapevole. Oggi non mi smuovi, anzi mi stai insegnando tanto. Se tornassi indietro non piangerei così tanto. E poi non prenderei i pezzi con tanta ansia. Io lo vivevo come se fosse del professionista, invece il pezzo è tuo”.

