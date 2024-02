Uomini e Donne, chi aspettava con trepidazione la scelta di Brando rimarrà assai deluso. È attesa da settimane la decisione del tronista 22enne di Treviso, rimasto con due ragazze a fargli la corte, Beatriz e Raffaella, anche perché sono passati ormai 5 mesi dall’inizio del trono classico che sulle prime ha visto lui, Cristian Forti e Manuela Carriero protagonisti. L’ex Temptation Island ha poi preferito abbandonare la trasmissione ed è stata sostituita da Ida Platano, anche lei ancora in alto mare con i suoi corteggiatori.

Ma quella di Ida, ‘promossa’ da dama a tronista dopo la fine dell’amore con Alessandro Vicinanza, ora compagno di Roberta Di Padua, è tutta un’altra storia. Tornando a Brando, sta ancora frequentando Beatriz e Raffaella. Due bellissime ragazze ma molto diverse tra loro dal punto di vista del carattere. A lui piacciono entrambe, al punto da continuare ad essere indeciso su chi scegliere.

UeD, Brando: la richiesta prima della scelta

E malgrado un po’ di giorni fa avesse dichiarato di essere prossimo a concludere il suo percorso a Uomini e Donne, adesso le cose sono evidentemente cambiate. Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, nelle ultime due registrazioni è successo un “disastro”, con Brando che ha baciato Beatriz in esterna e fatto infuriare Raffaella.

Poi però è uscito anche con lei e i due sono apparsi molto vicini. In studio, poi, la situazione si ribalta sempre, con il tronista che, qualunque scelta faccia, viene sempre attaccato dalle due. Per esempio quando ha chiesto di ballare con Beatriz Raffaella si è alzata ed è andata via. E lui l’ha raggiunta. Ma prima in queste ore sono emersi dei nuovi retroscena su quanto accaduto prima che Brando lasciasse lo studio dietro Raffaella.

Pare infatti che il tronista sia andato in tilt, al punto da arrivare a chiedere a Maria De Filippi di sospendere il suo trono. Brando avrebbe chiesto alla conduttrice di prendersi almeno una settimana di tempo per poter fare chiarezza e capire se scegliere e, in caso affermativo, quale delle due ragazze indicare. Insomma, è in confusione totale. E chissà se Maria ha assecondato la sua richiesta.