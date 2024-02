Uomini e Donne, l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni è sicuro di quello che dice tanto che invita i suoi follwer ad: “appuntarsi quanto dice”. La bomba riguarda Roberta Di Padua, da poco uscita dallo studio insieme ad Alessandro Vicinanza (ex di Ida Platano) e sommersa dalle critiche dopo la sua recente intervista a Verissimo in cui, tra l’altro, aveva detto di essere pronta a stingere la mano a Ida e prenderci un caffè insieme. “Tu Cara Roberta sei una persona da tenere lontano, molto lontano. Manco come vicina di casa ti vorrei!!I”.

>> “Cosa sta succedendo in questo momento”. Finalmente Chiara Ferragni rompe il silenzio: praticamente braccata, costretta a parlare di Fedez

“Ida ha fatto bene a dire che con te non prenderebbe neanche un caffè, perché non avete nulla da spartire”, scrive un fan. E ancora: “Ma Ida ti abbracciò sinceramente in un momento tuo delicato, stavi male, piangevi, in quel momento e dico in quel momento le venne il desiderio di consolarti, un gesto fatto d’ istinto”.





Uomini e Donne, se finisce con Alessandro Roberta sul trono

“Non calcolato, poi magari il caffe con te non lo prenderebbe per motivi suoi ma l’abbraccio lo vidi reale”. Come reale è secondo Pugnaloni la possibilità di rivedere Roberta. Una delle domande che i follower di Instagram hanno fatto al blogger Pugnaloni il 25 febbraio, infatti, è la seguente: “Un tronista Over oppure no per il prossimo trono? Secondo te”.

“Il ragazzo che tutte le settimane riporta le anticipazioni di ciò che accade nelle registrazioni, dunque, ha risposto facendo una sorta di previsione. “Roberta sul trono come Ida se finisce la storia con Alessandro, farebbe la stessa fine”. Ma sarà vero? Del resto, seppur scherzando, Maria De Filippi li aveva avvisati.

“Spero di non rivedervi più”, ha detto mentre salutava la coppia. Il pubblico ma anche Gianni Sperti si era detto un po’ scettico su questa storia: l’opinionista aveva ipotizzato che almeno uno dei due potrebbe tornare in studio entro fine stagione e per i fan, appunto, non sarebbe una novità. Subito dopo la messa in onda della puntata conclusiva del loro percorso, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza avevano condiviso su Instagram il primo selfie di coppia con tanto di scritta “Together” (“Insieme” in inglese). Ora, sempre sui social, è lei a rompere il silenzio per prima.