“Lo ha fatto nero”. Maria De Filippi disintegra Riccardo, cosa salta fuori dalla registrazione di UeD

Maria De Filippi mette alle strette Riccardo Guarnieri. A Uomini e Donne il cavaliere fa sempre discutere. La sua lunga e travagliata relazione, fatta di tanti tira e molla, con Ida Platano è una delle più chiacchierate nel dating show di Maria De Filippi. Recentemente i due hanno dato vita ad un acceso diverbio. “Io ho chiuso proprio con te. A me di te non me ne frega più niente! Sto benissimo” ha affermato Ida.

La risposta di Riccardo Guarnieri non si è fatta attendere: “Questa è la donna che diceva di amarmi. C’è poco da dire, da aggiungere, rispetto a quello che hai visto l’ultima volta”. A MontoTv24, ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, l’ex tronista Roberta ha attaccato: ““Riccardo ormai è prevedibile il giochino di guardo il trono, pizzico il trono, ma poi non cambio perché altrimenti perdo il posto in poltronissima ormai si è capito. Io Riccardo non ho una simpatia per lui te lo dico sinceramente”.

Maria De Filippi mette Riccardo Guarnieri con le spalle al muro

Già nella passata edizione Riccardo Guarnieri aveva mostrato interesse per Federica Aversano. Recentemente il cavaliere è tornato alla carica e l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri ha sostenuto che per lei è un bell’uomo. Tuttavia non si sente sufficientemente attratta da lui. Inoltre non le sono piaciuti alcuni suoi atteggiamenti nei confronti di Ida Platano, pur non nutrendo grande simpatia per quest’ultima.

Nella puntata di oggi, venerdì 23 settembre, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato in cui si vede Riccardo Guarnieri discutere con Fabio. Entrambi volevano infatti ballare con Federica. In seguito Riccardo fa sapere di voler corteggiare la tronista. Per farlo, però, spiega Maria, il cavaliere si deve sedere coi giovani corteggiatori. A questo punto arriva il dietrofront di Riccardo. Questo perché, come spiega la conduttrice, a quel punto Federica avrebbe in mano il suo destino.

Così su Riccardo Guarnieri si scatena una bufera di attacchi. Prima Tina Cipollari lo accusa: “Tu hai toccato proprio il fondo! Dirti ridicolo è farti un complimento. Adesso guarda caso ti sei concentrato sulla tronista”. Poi è pure Armando Incarnato a rincarare la dose: “Alzati e vattene a casa”. Infine interviene Maria: “Lei l’ha spiegato ieri se vuole conoscerti oppure no. Mi fa ridere pensarti lì insieme a loro. Tu puoi farle sempre cambiare idea. Che fai Riccardo? Rinunci a questo amore? Sbaglio o avevi chiesto di poterla corteggiare? Lui non sapeva che io gli avrei chiesto di sedere tra i corteggiatori”. Insomma per Riccardo si mette davvero male…

