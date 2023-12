Maria De Filippi, la notizia ‘bomba’ fa il giro del web alla velocità della luce. Stando alle anticipazioni diffuse sul sito dell’esperto di gossip e televisione, Davide Maggio, la reginetta degli ascolti non potrà di certo mancare nel corso della messa in onda previsto il 26 dicembre 2023 in prima serata su Rai 2 con l’imperdibile appuntamento televisivo di “Da Natale a Santo Stefano”. E nel corso dello show accadrà qualcosa di molto preciso.

Maria De Filippi in tv per “Da Natale a Santo Stefano”: le anticipazioni

“La conduttrice si è concessa un’incursione in Rai per riabbracciare il ballerino lanciato da Amici”, si legge sul sito di Davide Maggio tra le anticipazioni, e ancora: “Pochi minuti che potranno fare da volano per l’inedita operazione targata De Martino”. Stando a quanto si apprende, dunque, il programma potrebbe raggiungere potenzialmente il picco massimo di ascolti anche grazie al sodalizio tra la De Filippi e De Martino che ormai, com’è noto, è assodato da anni. Insomma, come dire, un bel regalo di Natale sotto l’albero!

D’altronde lo stesso Stefano De Martino ha in più occasioni ricordato quanto sia riconoscente a Maria De Filippi per aver creduto in lui e nelle sue capacità a partire dalla partecipazione ad Amici: “Se oggi faccio quello che faccio è solo grazie a Maria”. E la presenza di Maria De Filippi nel corso della trasmissione natalizia non può che giungere come ulteriore conferma per la stima reciproca che i due continuano a coltivare di anno in anno e trasmissione dopo trasmissione.

E sempre stando alle anticipazioni sulla trasmissione, lo stesso Stefano De Martino ha assicurato nel corso di un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni: “Ospiti, musica e tante cose prese dallo spettacolo teatrale, si balla e si ride. Da buon meridionale, per me l’onomastico vale quanto il compleanno, e questa serata mi darà modo di festeggiarlo”.