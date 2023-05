Maria De Filippi, la notizia che tutti aspettavano. La regina degli ascolti tv continua ad accumulare di anno in anno un successo dietro l’altro. Il suo volto è ormai diventato familiare per il pubblico italiano, e diciamolo, nessuno può più fare a meno di Maria come dei suoi programmi di successo. Amici 22 è giunto al termine, con Mattia Zenzola proclamato vincitore induscusso, mentre Uomini e Donne ha preso il suo periodo di pausa estiva prima di rimettere dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori, nelle condizioni di poter finalmente trovare l’amore di una vita intera. E a tal proposito, ecco nelle ultime ore diffondersi la notizia sul futuro professionale della conduttrice. Tenetevi forte.

Quali programmi condurrà Maria De Filippi? La domanda per il pubblico di fan affezionatissimi alla conduttrice è più che lecita. Infatti con molte trasmissione giunte a fine corsa, e altre che riprenderanno dopo la tanto meritata pausa estiva, fare il punto della situazione è più che normale. A decretare il successo delle trasmissioni è per buona parte il consenso del pubblico, e nel caso di Maria De Filippi non si può certo dire che questo non sia dalla sua parte.

Quando si parla di Maria De Filippi, non si può che citare subito il dating show di successo Uomini e Donne. Il pubblico freme dalla voglia di tornare a gustarsi le dinamiche che animano le vicende sentimentali di cuori ancora single alla ricerca del vero amore, ma quando accadrà tutto questo? Purtroppo sulla data di restart ancora tutto tace e forse è anche precoce chiederselo, visto che il programma ha dato il suo ‘arrivederci’ solo da pochi giorni. La data, invece, sembra avvicinarsi alla certezza per quanto riguarda Amici.

La nuova edizione del talent show potrebbe riprendere la sua corda a partire dal 17 settembre 2023. Ma com’è noto, Maria De Filippi è una delle protagoniste indiscusse del banco di giuria di Tu sì que vales. Ma se da un lato i componenti della giuria potrebbero non essere stati messi in discussione, per la data di start ancora tutto tace. E non si può che citare C’è Posta per Te. Per il programma che solitamente va in onda il sabato sera, non si potrà fare altro che attendere il nuovo anno, probabilmente il mese di gennaio 2024.

Mistero dei misteri per il programma La Talpa che potrebbe prendere il posto dell’Isola dei Famosi. La trasmissione prodotta dalla Fascino PGT s.r.l. potrebbe andare in onda a partire dalla primavera del 2024. A separarci dal fatidico appuntamento televisivo ancora molti mesi, periodo durante il quale potrebbe davvero succedere di tutto. Il pubblico italiano non può che restare in attesa che a parlare siano i vertici, pronti a soddisfare ogni curiosità, soprattutto se di mezzo c’è proprio la reginetta degli ascolti.