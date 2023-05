Sono tutti in ansia per Maria De Filippi, che si appresta a vivere un momento difficile. La conduttrice televisiva è stata impeccabile anche quest’anno dal punto di vista lavorativo, infatti ha condotto egregiamente le sue trasmissioni Uomini e Donne, C’è posta per te e Amici, registrando per l’ennesima volta ascolti ineguagliabili. Mediaset non può fare a meno di lei, infatti si è anche vociferato che ben presto potrebbe ricevere un’offerta boom: il ruolo di manager.

Pier Silvio Berlusconi è entusiasta dell’incredibile lavoro di Maria De Filippi, eppure non tutto è rose e fiori anche per lei. La regina del Biscione sta per avere un momento alquanto difficile e non sarà affatto semplice quindi per lei affrontarlo nel migliore dei modi. C’è chi è pronto a supportarla in ogni aspetto della sua vita, ma allo stesso tempo sta emergendo una certa preoccupazione in merito al suo eventuale comportamento.

Maria De Filippi, momento difficile in arrivo: “C’è preoccupazione”

Nonostante le gioie professionali, per Maria De Filippi c’è stato un momento molto difficile nei mesi scorsi. Il 24 febbraio scorso è infatti morto il marito Maurizio Costanzo, che ha causato un vuoto incolmabile nel mondo della televisione ma anche ovviamente a livello personale. Anche se si è subito concentrata sui suoi numerosi impegni, il lutto non è stato certamente assorbito del tutto. E ora ciò che la aspetta non è qualcosa di grandioso.

A rivelare i dettagli è stato il settimanale Vero: “Sarà un periodo davvero difficile. Per Maria sarà la prima estate senza Costanzo. Ma gli amici le promettono: non sarai da sola, tutti sono però molto preoccupati per lei”. Nella stagione estiva ci sono due appuntamenti molto significativi nello stesso giorno, infatti il 28 agosto era il compleanno di Costanzo ma anche la data del loro matrimonio. E per la prima volta lui non ci sarà a festeggiare.

Costanzo è deceduto all’interno della clinica Paideia di Roma, dove era stato ricoverato in seguito ad un’operazione chirurgica. Dopo il funerale la sua salma è stata trasportata al cimitero del Verano, dove il conduttore è sepolto.