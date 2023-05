Maria De Filippi è pronta ad avere un nuovo lavoro. La notizia è di quelle pazzesche e arriva da una fonte più che attendibile. La super conduttrice Mediaset, che inanella risultati eccezionali con Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne, sta inoltre per tornare anche con Temptation Island, che sarà presentato dal collega Filippo Bisciglia. Ma ora per lei potrebbe essere tempo di concentrarsi su altro, che le permetterebbe di avere un’importanza ancora maggiore.

E di Maria De Filippi, che a breve potrebbe modificare la sua carriera con un nuovo lavoro di spessore, ne ha parlato anche il giudice di Amici 22, Giuseppe Giofrè, a Verissimo: “Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma e Amici è casa. Tutte le volte che sono tornato ad Amici, poi, non mi sono fermato lì, sono sempre tornato a lavorare in America”.

Maria De Filippi, nuovo lavoro: la notizia bomba

Ad informare di questo cambiamento professionale di Maria De Filippi è stato il settimanale Chi. Il nuovo lavoro le sarebbe stato offerto da Pier Silvio Berlusconi in persona. L’avrebbe quindi contattata e messa al corrente di questi nuovi sviluppi, che potrebbero concretizzarsi nei prossimi mesi. Non sappiamo se lei si sia presa del tempo per decidere o se abbia già fatto la sua scelta. Andiamo a scoprire insieme che cosa le è successo.

Ecco quanto riportato dal settimanale Chi su Queen Mary: “De Filippi non ha rivali: gli show che produce e conduce macinano ascolti e utili milionari. Il prossimo passo? La conquista del pubblico europeo accanto a Berlusconi, che già pensa di offrirle pure un posto da super manager nelle sue tv”. Davvero una mossa straordinaria di Pier Silvio, che si augura possa accettare questa allettante proposta. Non è ancora chiaro se resterebbe alla conduzione delle sue trasmissioni o se si concentrerà solo questo lavoro.

E Berlusconi, secondo Dagospia, sarebbe intervenuto nuovamente anche sul GF Vip: “Signorini Ha annotato nella sua lista di nomi quello di Giuseppe Cruciani, ma il giornalista è considerato una mina vagante, molto difficilmente potrebbe ottenere l’ok da Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto al reality un cambio di rotta”.