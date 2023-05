Sono bastati pochi minuti per scatenare il caos, pochi minuti di pioggia torrenziale che ha allagato le strade e gonfiato i corsi d’acqua minacciando di invadere le carreggiate delle arterie più periferiche. E ancora chicchi di grandine grandi come albicocche e danni a diverse auto. L’ondata di maltempo che stamani ha colpito il nord Italia si è spostata nel primo pomeriggio verso il centro Italia colpendo la Toscana in particolare. Mercoledì era toccato a Bagno a Ripoli e Rignano, oggi a Impruneta dove alcuni residenti hanno ripreso le immagini terribili con lo smartphone.

Terribili non per i danni provocati, quanto per la forza e la violenza della bomba d’acqua capace di allagare vaste aree in pochissimi minuti. Scrive meteoweb.it come: “Forti temporali stanno interessando la Toscana questo pomeriggio, provocando nubifragi ma anche intense grandinate. Come a Impruneta, in provincia di Firenze, dove una forte grandinata ha imbiancato le strade”.





Bomba d’acqua e violenta grandinata su Impruneta: strade allagate

“I chicchi hanno raggiunto anche dimensioni notevoli. Inoltre, il nubifragio ha comportato allagamenti nelle strade della località”. A quanto si apprende i vigili del fuoco sono intervenute in alcune zone. Poche ore prima un altro fenomeno estremo aveva colpito l’Italia e il bresciano con punte di pioggia fino a 145 mm registrati in 24 ore nella sola zona di Caino. Diversi i comuni colpiti: Brescia, Caino, Castel Mella, Capriano del Colle, Pontevico, Rezzato, Palazzolo e Nave. La conta dei danni è in corso ma nel frattempo diverse aree sono state messe in sicurezza.

Il torrente Garza e il fiume Mella ora sono sotto controllo ma resta attivo il monitoraggio sui corsi d’acqua principali da parte di Regione Lombardia. Scrive Adnkronos come: “A Brescia, Caino, Pontevico, Castel Mella, Capriano del Colle il grosso delle precipitazioni si è verificato tra 17 e le 18 di ieri con raffiche di vento, grandine, tuoni e fulmini. Sono stati effettuati interventi per svuotamento di 5 sottopassi e strade allagate”.

E ancora: “A Rezzato ha ceduto un tratto di argine del Naviglio Grande Bresciano coinvolgendo alcune auto in sosta che sono finite nel torrente, ma non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il transito in quella zona del naviglio è stato interdetto”. LA situazione ora sembra totalmente normalizzata.