Maria De Filippi, i cambiamenti sono in atto. La reginetta degli ascolti torna al centro della scena con i suoi programmi di successo. Nelle ultime ore la notizia che riguarda Uomini e Donne diffusa sul sito Blastingnews, che ha anche pubblicato alcuni commenti contro il dating show, che ormai avrebbe raggiunto dei livelli tutt’altro che positivi. Quindi se da un lato sarà necessario apprendere come evolverà la situazione per il dating show di successo, dall’altro anche Amici sembra andare incontro a una piccola grande rivoluzione.

Cambiamenti in vista per Amici di Maria De Filippi. Nelle scorse ore il pubblico italiano si è concentrato molto sul provare a comprendere le sorti del dating show di Canale 5 che a detta di alcuni fan avrebbe perso qualche punto nella classifica per così dire di ‘gradimento’. A contestare UeD sono stati i sostenitori di Barbara D’Urso, furiosi per la cacciata della presentatrice da Pomeriggio Cinque.

Cambiamenti in vista per Amici di Maria De Filippi: fuori i nomi dei nuovi ‘prof’

E queste sono state le reazioni, apparse sul web: “Gli atteggiamenti di Tina vanno severamente puniti, soprattutto quando manca di rispetto alle persone anziane. Questo è il vero trash da abolire e far sparire da Canale 5, non il gossip di Barbara d’Urso”, “Pier Silvio, adesso devi aprire gli occhi sul programma del pomeriggio di Maria De Filippi e prendere provvedimenti“. Ma non finisce qui, perché sotto la luce dei riflettori anche un altro programma con alla guida del timone la reginetta degli ascolti. Stiamo parlando del talent show Amici.

Cosa sta succedendo sul fronte Amici? Ebbene, sembra che dalle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni i cambiamenti siano già in atto soprattutto per quanto riguarda il “corpo docenti”. Secondo Amedeo Venza sarebbero tre i nomi che potrebbero occupare il posto in cattedra. Ma al posto di chi? Indiscussa, al meno per il momento, la presenza di Alessandra Celentano come anche quella di Rudy Zerbi e di Lorella Cuccarini.

Quindi resterebbero ancora in sospeso i nomi di Raimondo Todaro, Arisa ed Emanuel Lo. E a questo punto ecco i tre nomi che fanno capolino come possibili sostituti, quelli di Emma Marrone, Elena D’Amario ed Alessandra Amoroso. “Ma è ancora tutto da decidere”, sottolinea l’esperto di gossip Amedeo Venza. Per i fan del programma non resta che attendere una conferma o al contrario una smentita.