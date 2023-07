A Uomini e Donne potrebbe concretizzarsi un incredibile ritorno in studio di una delle vecchie protagoniste del programma di Maria De Filippi. Stavolta stiamo parlando non soltanto di indiscrezioni, ma di un vero e proprio appello fatto dalla diretta interessata nei confronti della conduttrice tv. Quest’ultima al momento non ha ancora fatto conoscere la sua risposta, ma non è da escludere che ci stia seriamente pensando in questi giorni.

La richiesta potrebbe non passare inosservata e il pubblico di Uomini e Donne assisterebbe ad un evento importantissimo. Un ritorno in grande stile di questa donna, la quale ha un obiettivo ben preciso e lo ha fatto sapere chiaramente a Maria De Filippi. Lei infatti è stata artefice di qualcosa di assolutamente inedito nei giorni scorsi e ha voglia di far scoprire tutto ai telespettatori, che potrebbero senza dubbio restare a bocca spalancata.

Uomini e Donne, ritorno in vista: appello a Maria De Filippi

Nello studio di Uomini e Donne potremmo vedere questo ritorno pazzesco, dopo che Maria De Filippi ha ricevuto questo appello ufficiale tramite L’Informatore Vigevanese, che ha deciso di intervistare l’ex dama del dating show di Canale 5. Lei si è anche soffermata sul suo precedente percorso nella trasmissione Mediaset, che non è stato eccellente a causa di litigi sempre più frequenti con uno dei cavalieri, ancora presenti nel parterre.

Parliamo di Pinuccia, che vorrebbe fare capolino a UeD per presentare la nuova canzone che ha lanciato qualche giorno fa. Queste le sue dichiarazioni: “Spero di poterlo presentare da Maria perché lei mi ha voluta bene, mi ha rispettata ed è il ricordo più bello che ho. La frequentazione con Alessandro Rausa? Non andava più bene, per cui sono rimasta a casa volentieri. In più non ce la facevo più coi continui attacchi che mi arrivavano”. Staremo a vedere cosa succederà.

E ci sono dubbi invece su Tina Cipollari, infatti si era vociferato di un possibile addio su indicazione di Pier Silvio Berlusconi. Ma alla fine Maria avrebbe confermato le sue idee originarie, ovvero che la vorrà ancora una volta come opinionista.