Uomini e Donne, a un mese esatto dal via ufficiale alle registrazioni parla una delle protagoniste del programma: Roberta Di Padua. Roberta che, nelle settimane passate (subito dopo la fine del dating), era stata al centro di una discussione con al centro Andrea Foriglio, il corteggiatore di Nicole Santinelli del quale Roberta non aveva fatto mistero di essere interessata. A rispondere ci aveva pensato lo stesso corteggiatore: “Se avessi voluto creare una storia l’avrei già fatto”.

Alle quali erano seguite quelle della dama. “Andrea? Ad oggi non lo cercherei sicuramente perché la possibilità di uscire insieme gliel’ho data, e lui non l’ha colta. Se dovesse cercarmi però una chance gliela potrei dare, perché a me piacciono gli uomini che ti lasciano sul filo del rasoio, in generale mi piace rischiare. Anche quando gli volevo dare il mio numero mi sono presa un grande rischio con lui data la differenza di età, di vite”.





Uomini e Donne, Roberta Di Padua sfogo social: “Momento duro”

C’era stata poi la polemica intorno al protagonista di Temptation Island Manuel con illazioni sul conto della dama. Da qui la decisone della dama di intervenire per mettere fine all’ennesima polemica social. Ha anche raccontato di un periodo poco felice per lei: “Buongiorno come state? Io sempre uguale, è inutile che me lo chiedete”.

“Volevo solo puntualizzare una cosa rispetto a delle notizie che ho visto ieri che sono uscite. Due giorni fa stavo con delle amiche e stavo guardando Temptation Island. Questo per me è un periodo di alti e bassi, molti bassi, a tratti bassissimi e quindi così mi sono lasciata andare ad un commento verso una persona. Da lì si è scatenato l’inferno, come al solito”.

Nelle ultime ore Roberta è tornata sui social dove racconta come, purtroppo, siano successe tante cose poco piacevoli.”In ricarica. Queste ultime settimane sono state pesanti, molto. La stanchezza di un anno intenso tra la scuola, il lavoro, la casa e tanto altro. Un mese fa Ale si è rotto il polso, questo ha complicato e rallentato il nostro ritmo. Da lunedì sarò più presente… ma ultimamente è stato davvero difficile da sola. Grazie per il vostro amore. Pensavo di essere tosta invece no”.