Poche settimane e inizieranno le registrazioni della nuova stagione di UeD e le voci sui protagonisti non si arrestano, tra chi ci sarà e chi no. Al secondo gruppo appartiene probabilmente Marcello Messina, che a quanto pare si è di nuovo fidanzato.

Ricordate? Il cavaliere si era fatto conoscere dal pubblico per la sua relazione breve con Ida Platano, la cui presenza è invece data per sicura. Relazione che di fatto non è mai decollata ed entrambi hanno proseguito il proprio percorso all’interno del dating show. Obiettivo: trovare l’amore.





Marcello Messina fidanzato: le ultime sul cavaliere di UeD

Come Ida Platano, Marcello Messina è rimasto alla corte di Maria De Filippi e si è anche più volte distinto per le discussioni con Armando Incarnato. In studio nessuna dama per lui, ma fuori, lontano dalle telecamere, è arrivata Viviana, la futura fidanzata per cui ha poi deciso di abbandonare il programma.

Durante la sua ultima puntata di UeD, Marcello Messina ha raccontato di aver conosciuto Viviana all’interno dell’agenzia immobiliare dove lavora. 40 anni, è originaria del Salento ma vive e lavora come oculista a Torino, città del cavaliere. E sembrava andare tutto per il verso giusto quando poi, a maggio scorso, lui è tornato single.

Lasciati per differenze caratteriali, aveva spiegato in un’intervista senza però escludere la possibilità di ritornare a UeD. Ma a quanto pare non succederà perché proprio nelle scorse ore sembrerebbe che Marcello Messina e la ex non più ex fidanzata Viviana Viviana abbiano ufficializzato sui social il loro ritorno di fiamma. Foto e video con rispettivi tag che lasciano poco spazio a dubbi.

