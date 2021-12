“È lei la donna che ho scelto”. Marcello Messina presenta la nuova fidanzata: per lei ha lasciato Uomini e Donne

A Uomini e Donne nelle ultime settimane la temperatura dello studio si è alzata oltre i limiti di guardia. Non che solitamente l’atmosfera sia rilassata e gioviale, ma insomma spesso e volentieri le questioni amorose hanno il sopravvento su punzecchiature e diatribe. Invece a scaldare gli animi ci hanno pensato due personaggi molto in vista nel dating show di Maria De Filippi. Parliamo di Armando Incarnato e Marcello Messina.

Il primo si conosce. Zero peli sulla lingua e dritto al punto. Come quando ha accusato proprio il secondo di strumentalizzare la trasmissione. Quando Marcello si è presentato in studio e ha detto di aver conosciuto una donna fuori dal programma apriti cielo! La bomba è scoppiata e subito sono piovuti i commenti dei telespettatori. C’è chi sposa la tesi di Armando e chi invece difende Marcello. Insomma lo scontro è servito: “Hai fatto teatro? Ti sei pulito”, “Ma Armando sono quattro anni che stai qua…” queste alcune delle stilettate che i due si sono scambiati.

Adesso Marcello Messina spiega come ha conosciuto Viviana, la donna che gli ha fatto girare la testa e lo ha spinto ad abbandonare la trasmissione di Canale5. Il cavaliere ha rivelato ogni cosa al settimanale “Uomini e Donne Magazine”. “Mi ha colpito – dice Marcello – il suo modo di parlare e stavamo vedendo degli appartamenti. Con un abbraccio trasferisce tante emozioni e ha degli occhi neri profondi”.





Insomma, a quanto pare, Marcello Messina ha davvero conosciuto una persona speciale. Con buona pace di Armando Incarnato e di quelli che non gli credono. Il torinese è tornato alla sua vita di sempre e al suo lavoro nel settore immobiliare. Dopo aver frequentato Ida Platano e Marika Geraci – quest’ultima ha avuto un flirt anche con Armando Incarnato – il 47enne ha confessato: “Mi mancano i confronti con Maria De Filippi. Ma non mi manca il parterre maschile o la sedia rossa”. E su questo bisognerà pur fidarsi sulla parola…

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne Marcello Messina si sente un altro. Al magazine ha dichiarato che la frequentazione del programma con le sue dinamiche “mi ha cambiato”. Proprio grazie a quello che ha provato e vissuto nel dating show lo ha spinto ad avere un diverso approccio con le donne. E, a sentir lui, non è un caso che sia nato qualcosa con Viviana. Ora i due si frequentano, lontano da riflettori e sguardi indiscreti. Le ultime parole del cavaliere su questa fresca relazione sono significative: “Vivo la nostra intimità con un trasporto che non avevo da tanto tempo”. Cos’altro aggiungere? Se son rose…