Ida Platano, novità sulle sue condizioni di salute. La dama aveva fatto perdere le sue tracce per qualche giorno, poi era tornata con uno scatto direttamente dall’ospedale. La foto aveva fatto subito il giro della rete: “Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene. Passerà. Tornerò presto. Un abbraccio”, aveva scritto Ida Platano senza aggiungere altro. Per lei è stata un’estate molto movimentata vittima di attacchi personali con il figlio finito sotto tiro.



“Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, ve l’ho detto scrivete su di me, ma su di lui no. Non ve lo permetto proprio!”, aveva detto Ida. Ida per la quale pare la redazione di Uomini e Donne stia preparando una doppia veste. Secondo MondoTv24: “Lei avrà un ruolo predefinito. Dovrebbe diventare una sorta di opinionista in campo”. Staremo a vedere nel concreto cosa questo voglia dire e che tipo di atteggiamenti avrebbe Ida nei riguardi degli altri volti della trasmissione.





Ida Platano, dopo il malore novità sulle sue condizioni di salute



Intanto pare che Ida Platano e Riccardo Guarnieri potrebbero avere un nuovo confronto in studio e chissà se riusciranno ad appianare tutte le divergenze. Immaginare che possa riscoccare la scintilla giusta, utile a far ricominciare una relazione sentimentale, appare utopistico ma nello studio di Maria De Filippi tutto è possibile e solo con l’evolversi delle puntate potremo avere un quadro più definitivo. (Leggi anche



Bisognerà solo aspettare. Intanto Ida ha raccontato le ragioni delle sue visite in ospedale. “Non era mia intenzione farvi preoccupare, davvero”, ha dichiarato sui social. Aggiungendo poi: “È iniziato tutto con delle emicranie fortissime, direi veramente… non le ho mai avute così. Da lì il mio medico quando mi visita mi dice di andare immediatamente al pronto soccorso”.



La Platano condividendo questi messaggi non ha precisato cosa le hanno rivelato i medici durante le “varie visite” in ospedale. Di sicuro le forze serviranno a Ida visto che intorno a lei le polemiche sembrano non fermarsi mai. Recentemente infatti lei e Gemma Galgani sono state criticate dall’ex cavaliere Claudio Cervoni: “Armando, Biagio, Ida, Riccardo e Gemma giocano per un loro tornaconto. Il programma permette loro di restare per anni e lo sfruttano, fanno bene”.

Ida Platano in ospedale dopo giorni di silenzio: “Non sto tanto bene”