Ida Platano in ospedale. La dama di UeD, che è solita aggiornare quotidianamente i suoi fan di Instagram, nelle ultime ore ha spiazzato tutti. In effetti si era un po’ assentata dai social e già questo fatto aveva destato sospetti. Come detto ha sempre avuto un rapporto costante con i suoi tanti follower, per questo motivo ci si è subito chiesti cosa fosse successo.

Ha fatto perdere le sue tracce per qualche giorno, poi è tornata con uno scatto direttamente dall’ospedale. La foto ha fatto subito il giro della rete: “Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene. Passerà. Tornerò presto. Un abbraccio”, ha scritto Ida Platano nella didascalia della Storia.





Ida Platano ospedale, la foto che preoccupa tutti

Almeno per il momento, però, Ida Platano ha preferito non sbilanciarsi più di tanto sui motivi di questa visita o ricovero in ospedale. Non resta che aspettare le prossime ore per aggiornamenti. Certamente arriveranno, anche se di sicuro in queste ore sarà bombardata di messaggi dal suo pubblico social.

Anche se UeD è in pausa, l’attenzione sui protagonisti resta altissima. E nel frattempo, visto che agosto è già iniziato, fervono i preparativi per la prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, che dovrebbe iniziare lunedì 19 settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Di pari passo ai preparativi, le voci su tronisti, dame e cavalieri che prenderanno posto nel parterre. A proposito di Ida Platano, che speriamo esca presto dall’ospedale, pare che avrà una rivale in studio: l’ex corteggiatrice Federica Aversano che, malgrado la giovane età, a settembre tornerà per conoscere Riccardo Guarnieri.

