Una grande puntata quella di Domenica In del primo dell’anno. Naturalmente Mara Venier ha dato molto spazio all’oroscopo del famoso Paolo Fox. Si è parlato di astri e ascendenti, come al solito, poi la zia ha deciso di iniziare a fare un po’ di gossip proprio sul famoso astrologo. A quel punto, Fox, molto imbarazzato, ha iniziato a dover rispondere a sua volta alle domande sulla sua vita privata della padrona di casa.

Si parlava del Capricorno, in questo caso Fox ha confessato che si tratta dell’anno giusto per sposarsi. A questo punto la Venier ha chiesto a Paolo Fox: “Tu sei sposato?”. L’uomo ha risposto imbarazzato e preso alla sprovvista: “No, ancora niente. Non mi si piglia nessuno, perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo’”. E ancora la zia: “Ma non sei neanche mai stato lì lì per sposarti?”. Fox ha quindi risposto: “No, io sono Acquario e l’Acquario teoricamente non si sposa”.

Domenica In, Mara Venier e l’oroscopo di Paolo Fox

E ancora: “Tuo marito è Acquario? E si vede che dopo un po’ ci ripensa. Vediamo un po’ se ci ripenso. Ma tu mi faresti da testimone?”. Zia Mara a questo punto ha pungolato: “No, io ti sposo”. “Allora mi tocca sposarmi, ok”, ha concluso Paolo Fox. A questo punto la padrona di casa ha detto di sentirsi qualcosa. E proprio sul futuro dell’astrologo ha detto di sapere che quest’anno si sposerà.

Il colpo di scena che non ti aspetti: Mara Venier che fa l'oroscopo a Paolo Pox basandosi sul fatto che ha una forte sensibilità™.

Grazie, sto in lacrime.#DomenicaIn — FD (@efdiegi_) January 1, 2023

“C’è qualcosa per me? Oddio fammi questa previsione, perché mi chiedono tutti l’oroscopo, ma io ho bisogno di sapere qualcosa su di me”, ha chiesto Fox divertito. Poi ancora la Venier: “Io ho una sensibilità molto forte, è già accaduto con altre persone. Io sento che qualcosa succederà. Ti do massimo cinque, sei mesi. Veloce. Non il matrimonio, ma che nella tua vita ci sarà una persona che ti porterà sinceramente a pensare di crearti una famiglia”.

Sta per arrivare il momento dell’oroscopo 2023 di Paolo Fox. Potete cortesemente dirgli di lasciar stare il segno del Toro, grazie? pic.twitter.com/Zyku2gUSUY — Anna (@Anna60428530) December 26, 2022

La determinazione di Paolo Fox nel continuare a fare previsioni – anche dopo quel piccolissimo errore sul 2020 – è un prezioso esempio per tutti noi che lavoriamo con la circonvenzione d'incapace.

Mai mollare, mai. — Dio (@Dio) January 1, 2023

Poi Fox ha parlato del segno dell’Acquario, ovvero quello quello di Nicola Carraro: “Sono pronto. Ho anche una famiglia, ho tre cani meravigliosi. Amo loro, però è probabile… […] L’Acquario non cerca tanto l’intimità, le cose brutali a letto”. La zia ha quindi detto: “Niente sesso, eh lo so”. Tutti a ridere, tranne il compagno, probabilmente.

