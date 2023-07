Mara Venier, la rivelazione choc per i fan. La conduttrice italiana è tra le più seguite e attive sui social e non perde occasione per aggiornare i fan sulle proprie questioni di vita privata e professionale. Ed è proprio su quest’ultime che cade l’attenzione oggi: l’annuncio di Mara Venier mette non poco in allarme quanti si sono ormai affezionati alla conduttrice e al suo modo di timonare trasmissioni sempre di gran successo. Proprio come Domenica In…

L’annuncio di Mara Venier rattrista i fan. Prima o poi quel momento sarebbe arrivato, ma i fan hanno sperato fino all’ultimo che potesse arrivare il più tardi possibile: “Questo è l’ultimo. Già quest’anno ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no”, ha annunciato la conduttrice con tono commosso e riconoscente verso i fan e verso una trasmissione che le ha sempre permesso di restare vicina al cuore degli italiani.

Leggi anche: “Ma è bellissimo”. Mara Venier e il marito Nicola, tutto il pubblico si scioglie per le foto





L’annuncio di Mara Venier rattrista i fan: “Per me questo è l’ultimo anno a Domenica In…”

“Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi”, ha aggiunto Mara Venier ai microfoni di LaPresse, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai alla sede di Napoli. Mara Venier ha una lunga carriera televisiva alle spalle e forse per lei è davvero arrivato il momento di salutare il pubblico di fan.

Ma mettendo da parte il capitolo professionale, nelle ultime ore la conduttrice, 72 anni, sempre molto attiva sui social ha deciso di condividere con i fan alcuni momenti dalla vacanza. Dopo l’ufficialità dei nuovi palinsesti Rai, Mara non poteva che prendere il primo volo in partenza per Santo Domingo proprio per ricongiungersi con il marito Nicola.

All’appello non poteva che esserci anche il nipotino Caludio, figlio del secondogenito di Mara Venier. Il video dalla piscina della villa ai Caraibi è stato girato da Nicola che ha poi condiviso con i fan di Mara alcuni frame che hanno divertito e intenerito tutti: “Caro Iaio, qui c’è la piscina, la casa, camera tua. Io faccio molti tuffi perché sono convinto che li faccio meglio di te! Quando vieni facciamo la gara“, “Nonno meraviglioso. Arriviamo presto!”, replica Mara con un “I Love You”.