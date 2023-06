Dolore immenso per Mara Venier, costretta a fare i conti con un nuovo lutto che le ha reso molto triste la giornata. La conduttrice televisiva è stata colpita da una grave perdita solamente alcune settimane fa, quando ha dovuto dire addio al genero Pier Francesco Forleo. E ora un nuovo decesso l’ha sconvolta e ne ha voluto parlare con i suoi follower su Instagram, dove ha postato un’immagine in compagnia di questa persona che purtroppo non c’è più.

In questa bellissima immagine di commiato c’è anche il marito Nicola Carraro, che anche lui conosceva colui che è purtroppo scomparso nelle scorse ore. Mara Venier è stata subito rincuorata dai suoi fan per quest’altro lutto improvviso, anche se ovviamente in questi casi le parole non bastano mai. La sua sofferenza è veramente tanta e questi giorni sono stati certamente i più difficili per la presentatrice Rai.

Mara Venier in lutto: “Sono senza parole, ci siamo visti una settimana fa”

Tanti altri colleghi di Mara Venier sono rimasti turbati da questo inaspettato lutto, che ha scombussolato la televisione pubblica italiana nel complesso. Carlo Conti, Monica Leofreddi, Sabrina Salerno, Amadeus e Giovanna Civitillo, per citarne alcuni, hanno manifestato tutta la loro tristezza. E non poteva non accodarsi anche la conduttrice di Domenica In, la quale tra l’altro aveva incontrato quest’uomo solamente circa sette giorni fa.

A perdere la vita è stato Gian Piero Raveggi, ex dirigente Rai e amico di Mara Venier. Lei ha scritto così su Instagram: “Ciao Gian Piero… Amico da sempre, settimana scorsa eri venuto a casa a salutarci, abbiamo riso e ci siamo raccontati tante cose… Non ho parole, Chiara ti abbraccio forte forte. Riposa in pace Gian Piero Raveggi”. E alcuni suoi follower le hanno detto: “Mi dispiace molto”, “Che periodaccio”, “Condoglianze”, “La morte arriva sempre come un ladro, senza avvertire”.

Carlo Conti ha invece salutato così Raveggi sempre sui social: “Ciao Gian Piero, amico e grande ex dirigente Rai con il quale ho condiviso tanti programmi”. E Sabrina Salerno: “Veramente una notizia terribile, Gian Piero era proprio un signore di altri tempi”.