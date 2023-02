Manca davvero poco all’inizio dell’edizione numero 73 del Festival di Sanremo. Amadeus sta mettendo a punto gli ultimi dettagli prima di andare in onda dal teatro Ariston. Durante la prima serata si esibiranno i primi 13 cantanti e a rompere il ghiaccio sarà Anna Oxa. Il conduttore e direttore artistico sarà accompagnato sul palco da Gianni Morandi e dalla co-conduttrice Chiara Ferragni che si esibirà in un monologo intitolato “lettera a se stessa”, nel quale inviterà le donne ad affrontare le sfide di ogni giorno e ad inseguire i propri sogni.

Tanti gli inviati a Sanremo da parte della Rai che schiera un potente mix di uomini e mezzi per regalare al pubblico il meglio della manifestazione. Anche i programmi più importanti si spostano a Sanremo: ad esempio La Vita in diretta condotta da Alberto Matano va in onda dal Teatro del Casinò della città dei Fiori. “Tanti gli ospiti e i giornalisti che si alterneranno per commenti, curiosità e riflessioni sulla kermesse musicale – scrive la Rai -. Un racconto arricchito dalle interviste ai cantanti e dalle anticipazioni degli inviati, tra i quali, anche quest’anno, Giovanna Civitillo con le sue cartoline dall’Ariston, incontri ravvicinati con le star e dietro le quinte della 73ª edizione del Festival della Canzone italiana”.

La Vita in diretta da Sanremo, fuori programma per l’inviata

Infatti Amadeus è stato ospite de La Vita in diretta e ad Alberto Matano ha raccontato la sua emozione prima si salire sul palco: “È come se fosse già iniziato il festival, perchè la città è in fermento, è piena di gente e di giornalisti di tutte le televisioni. Stamattina (ieri, ndr) pensavo di poter dormire un po’, per un’ultima volta, invece alle 7 e un quarto il mio telefono è vibrato, perchè mi ha telefonato Fiorello”.

Un piccolo fuori programma si è verificato nella puntata di lunedì 6 febbraio: l’inviata Rosanna Cacio in collegamento con Alberto Matano stava raccontando l’atmosfera del pre Festival quando all’improvviso un ragazzo le ha tolto l’inquadratura dalla telecamera mettendosi al suo posto. “Siamo in diretta?”, ha detto il giovane. L’inviata è apparsa subito in difficoltà e allora il giovane l’ha prontamente tranquillizzata dicendole: dicendole: “Sono di Viva Rai2! Qui ci sono troppi inviati e poche notizie”.

“Che paura!”, ha detto la giornalista che si è portata la mano sul petto e ha tirato un sospiro di sollievo. Quindi è intervenuto anche Alberto Matano che ha confessato agli spettatori la sua felicità di essere al Teatro del Casinò di Sanremo “Sono molto felice ed emozionato! Vorrei abbracciare tutti gli spettatori presenti qui in studio perché il pubblico mi è mancato tantissimo” ha detto, in riferimento al fatto che nel suo programma il pubblico in studio non è più tornato dopo la pandemia, motivo per il quale manca dall’edizione che ha condotto con Lorella Cuccarini tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.