“Gliel’hanno già detto”. Alberto Matano, doppia e improvvisa decisione Rai: pubblico avvisato

Adesso siamo davvero vicini all’ufficialità: su Alberto Matano è stata presa una decisione da parte della Rai e probabilmente gli è stata già comunicata. Possiamo parlare di una doppia notizia che riguarda il conduttore televisivo, molto apprezzato per la sua professionalità dal pubblico della tv pubblica italiana. E quindi la scelta conclusiva di viale Mazzini non poteva che essere questa. I telespettatori sono già in trepidante attesa per scoprire qualcosa in più su di lui, ma intanto le prime voci bomba sono state diffuse.

A proposito di Alberto Matano, che starebbe per festeggiare ufficialmente la decisione della Rai, ha avuto non poche difficoltà qualche giorno fa a condurre in porto La vita in diretta. Intervenuta telefonicamente, Mara Venier si è infuriata con Marisela Federici per la questione Gina Lollobrigida: “Non piango, ma il tuo cinismo mi fa orrore. Ma che stai dicendo? Non ci sei mai stata”. E a quel punto la presentatrice di Domenica In ha bruscamente interrotto la conversazione telefonica. Torniamo ora al presentatore.

Alberto Matano, arriva una doppia decisione della Rai

Dunque, per quanto riguarda Alberto Matano, la duplice decisione della Rai è ormai arrivata. Almeno stando a quanto riferito da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. La prima riguarda La vita in diretta, infatti con largo anticipo è stata ribadita la sua conferma totale e quindi anche nella prossima stagione televisiva sarà lui al timone. Ma l’altra notizia è ancora più importante perché fa riferimento a qualcosa di diverso. Una vera e propria promozione professionale per lui, che non può che esserne soddisfatto.

Poi Oggi ha aggiunto sul futuro di Matano: “Per Matano sono allo studio una serie di speciali in prima serata, sempre sulla rete ammiraglia del servizio pubblico”. Quindi, per il conduttore televisivo si prefigurano delle serate in prime time su Rai1, anche se gli argomenti che dovrà trattare non sono ancora stati resi noti. Le prossime settimane o al più tardi i prossimi mesi saranno decisivi per sapere qualche informazione maggiore. Una cosa è però sicura: il suo futuro nella tv pubblica è decisamente certo.

Alberto Matano conduce La vita in diretta dal 2019 e dallo stesso anno è diventato anche opinionista di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Nel 2019 e 2020 ha anche condotto Telethon e nel 2021 è stato il presentatore del varietà musicale A grande richiesta – Non sono una signora.