“So quello che dico”. Alberto Matano, bomba su Lorella Cuccarini: lo dice senza peli sulla lingua

Alberto Matano rompe il silenzio. Il conduttore de La vita in diretta è tra i più seguiti e stimati di sempre, ma nel corso della sua carriera televisiva è accaduto qualcosa che continua a fare discutere. Stiamo parlando del rapporto tra Matano e la collega di coppia televisiva, Lorella Cuccarini. Il conduttore ha deciso di tornare sull’argomento rivelando ancora alcuni dettagli in merito alla questione.

Alberto Matano rompe il silenzio su Lorella Cuccarini. La coppia televisiva sembrava funzionare benissimo, eppure dietro le quinte del programma sarebbe avvenuto un acceso confronto che avrebbe poi condotto alla fine del rapporto, sia dal punto di vista dell’amicizia che dal punto di vista professionale. Nonostante sia stato detto molto a riguardo, il conduttore è voluto tornare sull’argomento nel corso di un’intervista rilasciata per Il Messaggero.

Alberto Matano rompe il silenzio su Lorella Cuccarini: “Non vedo l’ora…”

“Cos’è successo tra noi? Non l’ho ancora capito. Ma a Sanremo non vedo l’ora di ballare La sua notte vola…”, sono state le sue parole, che lascerebbero dunque pensare che i rapporti tra di loro non siano più così tanto tesi. Di contro, come ormai è noto, Lorella Cuccarini, che ha deciso di abbandonare il programma dedicandosi solo alla cattedra nel talent show di Amici, in più occasioni si è riferita al collega con parole che lasciavano pensare a una rottura definitiva dei rapporti. Un maschilista egocentrico, così lo avrebbe definito. Ma la versione dei fatti di Alberto Matano sembra essere diversa.

Ma nel corso della stessa intervista, Alberto Matano ha posto l’attenzione anche su Barbara d’Urso, reginetta degli ascolti con il suo Pomeriggio 5, che ha però fatto i conti con la ‘spietata’ concorrenza de La vita in diretta. Che Alberto Matano dia filo da torcere ai colleghi è ormai un dato certo. Cosa ha Alberto Matano che non ha Barbara d’Urso?, questa la domanda a cui Matano avrebbe risposto senza troppi giri di parole: “Siamo molto diversi per formazione, età, tutto. Ma non abbiamo mai avuto questioni”.

Lo stesso non può dirsi su Simona Branchetti, quando circa un anno fa ovvero nel periodo natalizio ha sostituito Barbara D’Urso alla conduzione. In quell’occasione non è mancato un acceso battibecco con Alberto Matano riguardo un servizio di cronaca nera trasmesso contemporaneamente da Pomeriggio 5 e La vita in diretta. Piccole incomprensioni che non mancano persino nel mondo dello spettacolo e della televisione.