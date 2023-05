“È morto, siamo distrutti”. Lutto nella famiglia di Don Matteo e nella Rai, Carlo Conti dà la dolorosa notizia in diretta

Lutto nella televisione italiana. L’annuncio è arrivato nella serata di mercoledì 10 maggio durante la 68ª cerimonia per la consegna dei premi ‘David di Donatello’ in diretta su Rai 1 condotta per la sesta volta consecutiva da Carlo Conti, questa volta insieme all’attrice Matilde Gioli. Il pubblico presente nello studio di Cinecittà ha tributato un lungo applauso in ricordo dell’artista scomparso. È morto il regista e sceneggiatore Enrico Oldoini.

Enrico Oldoini, regista, sceneggiatore e creatore della fortunata serie televisiva Don Matteo, è morto all’età di 77 anni che aveva compiuto la scorsa settimana. Come detto, l’annuncio della sua scomparsa è stato dato anche in diretta tv da Carlo Conti durante la consegna dei premi ‘David di Donatello.

Leggi anche: Cinema italiano in lutto, volto di pellicole indimenticabili: l’annuncio dato dal figlio





Enrico Oldoini, morto il regista di “Don Matteo”: l’annuncio di Conti in diretta ai David

Era ligure, nato alla Spezia nel 1946. Dopo aver frequentato a Roma l’Accademia nazionale d’Arte drammatica, Enrico Oldoini ha iniziato la carriera di sceneggiatore per registi come Alberto Lattuada, Pasquale Festa Campanile, Nanni Loy, Carlo Verdone, Lina Wertmuller, Marco Ferreri, Bruno e Sergio Corbucci.

Enrico Oldoini è’ l’ideatore della fortunata serie televisive della Rai. Tra queste la fortunatissima serie ‘Don Matteo‘. In quanto ideatore è sempre accreditato nei titoli di testa anche nelle stagioni più recenti, diffuse su Netflix. Oldoini è stato anche co-autore del soggetto di serie, oltre che regista di tutti gli episodi della prima stagione e di una parte degli episodi della terza stagione. Per il cinema ha diretto anche La fidanzata di papà (2008) e I mostri oggi (2009).

Ha diretto la prima stagione di ‘Un passo dal cielo’. Per il cinema Enrico Oldoini ha firmato le regie dei film ‘Cuori nella tormenta’, ‘Lui è peggio di me’, ‘Una botta di vita’, ‘Vacanze di Natale’ del 1990 e 1991, ‘Miracolo italiano’, ‘La fidanzata di papà’, ‘I mostri oggi’. Per la tv, oltre a ‘Don Matteo’ e ‘Un passo dal cielo’, i lavori ‘Dio vede e provvede’, ‘A casa di Anna’, ‘Capri’, ‘Il restauratore’, ‘Provaci ancora prof’ sesta stagione.