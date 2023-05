“L’auto si è spezzata in due”. Terribile incidente: Andrea muore a 18 anni. Era in macchina col papà (FOTO)

Morto 18enne dopo un terribile incidente in Italia. La vittima, Admir Hoti, è deceduto nella notte tra il 10 e l’11 maggio 2023. Lo schianto, che ha coinvolto più veicoli, è avvenuto sulla Tangenziale di Portogruaro (Venezia), nei pressi dello stabilimento della Purina di via Mattei. Da quello che si sospetta, non avendo ancora nulla di confermato, sembra che il 18enne sia stato coinvolto nel tamponamento per via dell’asfalto bagnato dalle piogge di questi giorni in tutta Italia. Sembra che l’auto di Admir Hoti abbia perso perso aderenza per poi andarsi a schiantare.

>> “È morto, siamo distrutti”. Lutto nella famiglia di Don Matteo e nella Rai, Carlo Conti dà la dolorosa notizia in diretta

A riferirlo è il quotidiano Il Gazzettino. Immediato l’intervento del Suem 118, purtroppo i soccorritori non sono riusciti a salvare la vita del giovane. I paramedici hanno dovuto attendere l’intervento dei vigili del fuoco perché il corpo del ragazzo era incastrato tra le lamiere del mezzo completamente accartocciato. Dopo aver estratto il corpo di Admir Hoti, il 118 ha tentato un disperato trasporto al nosocomio più vicino.





Morto 18enne dopo un terribile incidente in Italia

Più tardi il ragazzo 18enne è stato trasferito all’Angelo di Mestre per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Purtroppo però le lesioni erano troppo gravi e il giovane è morto durante la nottata. Secondo il Gazzettino anche altre due persone sono rimaste ferite nell’incidente. Chiaramente sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del posto, quelli della compagnia di Portogruaro per effettuare i rilievi di rito.

Secondo il Gazzettino sarebbero state due le macchine coinvolte nello schianto. Sembra che all’origine ci sia la sbandata di una Fiat Grande Punto che procedeva verso Portogruaro da San Stino. Nell’opposto senso di marcia invece una Chevrolet. Qui il conducente ha tentato di evitare l’impatto ma non c’è stato nulla da fare ed è andato a sbattere contro la barriera fonoassorbente a bordo strada.

A quel punto la Punto, come riporta Il Gazzettino, si è praticamente spezzata in due, con il motore che si è staccato finendo in mezzo alla tangenziale. Proprio sulla punto c’era Admir Hoti, il 18enne che sarebbe morto di lì poco. Il giovane era insieme al padre, rimasto ferito così come il guidatore dell’altra auto.

Leggi anche: “È precipitata dalla finestra”. Lutto nella famiglia più vip d’Italia, il corpo senza vita dell’attrice trovato in albergo