Daniele Dal Moro diventa il concorrente più conteso nella casa del GF Vip. L’ex volto di Uomini e Donne rientra spesso nelle discussioni di Oriana Marzoli e Nicole Murgia. L’influencer venezuelana dice di essere interessata a Luca Onestini, ma poi finisce tra le braccia del ragazzo veronese. Un dettaglio di non poco conto perché alimenta le gelosie e i malumori di Nicole Murgia, sua amica nella Casa, che per Daniele ha iniziato ad avere un forte interesse.

Per questo motivo Nicole Murgia si è sfogata in confessionale: “Sapendo che ho un interesse per una persona e poi vendo a sapere questa roba qua, ci rimango di m***a!”. Il riferimento è ovviamente a Oriana e alla sua sempre più importante vicinanza al modello e imprenditore veneto culminata qualche notte fa in un bacio sotto le coperte. L’attrice ha puntato sin da subito il ragazzo e ha chiesto all’amica il permesso di avvicinarsi.

Leggi anche: “So che è una cosa brutta…”. Oriana senza freni al GF Vip, confessione choc su Daniele a Luca e Nicole





GF Vip, Daniele Dal Moro conteso da Oriana e Nicole Murgia

Dopo la puntata del GF Vip del 9 gennaio Nicole Murgia e Daniele Dal Moro si sono confrontati in merito a Oriana Marzoli e lui le avrebbe raccontato una versione dei fatti differente da quella dell’influencer venezuelana: “Daniele mi ha raccontato delle cose di Oriana che non sapevo, – ha spiegato Murgia in confessionale – che lei è andata da lui alle 5 di mattina, lui ha evitato che lei facesse delle cose perché non voleva si rovinasse il rapporto tra noi, che ha provato a baciarlo nell’armadio… Io ho affrontato questo discorso con Oriana e lei mi ha detto che Daniele non le interessava, che era contenta se ci avvicinavamo…”.

Insomma Nicole Murgia vorrebbe chiarire con Oriana Marzoli e capirne un po’ di più su ciò che lei prova per Daniele Dal Moro. Ma l’influencer resta sulle sue posizioni e taglia corto: “Non so se a Nicole piace ancora lui, ma io stavo prima!”. Inoltre Oriana e Nicole hanno anche avuto modo di confrontarsi in giardino e l’attrice avrebbe voluto che l’amica le portasse maggiore rispetto, soprattutto avrebbe voluto che Oriana le parlasse chiaramente sulla notte insieme al ragazzo. Lei al suo posto le avrebbe raccontato tutto.

Evidentemente l’amicizia tra le due vippone non è così forte e Oriana Marzoli lo fa notare alla sua compagna d’avventure. Ribadisce che ha evitato di parlarle degli abbracci avuti durante la notte con Daniele per non turbarla. Nicole è sicuramente una ragazza simpatica, ma alle volte fa delle battute maliziose che la venezuelana poco gradisce. Murgia non è d’accordo con l’influencer e spiega di non poter decidere nulla per conto di Oriana ma è rimasta delusa dal suo comportamento ambiguo.