GF Vip, Daniele Dal Moro su Nicole Murgia. Negli ultimi giorni la gieffina, tra gli ultimi entrati nella Casa, è salita agli onori della cronaca, o forse faremmo meglio a dire sul banco degli imputati. L’attrice infatti è finita nel mirino delle critiche dopo un gesto ai danni di Nikita Pelizon. Quest’ultima, lo ricordiamo, è già stata oggetto di attacchi pesanti da parte degli altri. Ebbene Nicole è arrivata a gettare del sale dopo il passaggio della coinquilina.

Un gesto che le ha attirato tantissime critiche e pure la richiesta di eliminazione. Ma non basta. Nelle ultime ore alcuni fan si sono assiepati appena fuori la Casa del GF Vip armati di megafono e hanno urlato: “Donnalisi, Incorvassi… attenti alla Murgia”. Un monito, un avviso del pubblico che pensa che Nicole abbia tutta l’intenzione di dividere Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia così come tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Ora, però, a parlare di Nicole Murgia è Daniele Dal Moro.

Daniele Dal Moro dice la sua sul comportamento di Nicole Murgia

Dopo le rivelazioni di Andrea Maestrelli, che è stato fidanzato con lei, su Nicole Murgia arrivano pure le parole di Daniele Dal Moro. Il concorrente ha espresso il suo punto di vista sugli atteggiamenti della coinquilina. In particolare il gieffino ha dichiarato: “Con lei ho avuto una cosa che non mi è piaciuta, nel comportamento che ho visto che faceva. A me diceva cose, mi parlava di Oriana e dopo loro erano amiche…”.

Insomma Daniele Dal Moro ha mostrato tutte le sue perplessità e raccontato a Davide Donadei in giardino perché non si fida di Nicole Murgia. Poi il modello ha ripetuto i suoi dubbi davanti a tutti gli altri in cucina: “Mai fidarsi della Murgia. Così, a istinto… Non c’entra niente con quello che hanno urlato, questo è un profumo di diffidenza”.

Cosa succederà ora dentro la Casa? Ci saranno conseguenze di fronte a queste dichiarazioni e agli eventi degli ultimi giorni? Sicuramente Nicole Murgia è al centro delle attenzioni sia dei coinquilini sia del pubblico. Ogni ulteriore ‘passo falso’ potrebbe costare caro all’attrice che è già stata presa di mira da Antonella Fiordelisi, personaggio molto apprezzato dal pubblico, con la quale i rapporti sono tesissimi.

