GF Vip 7, i fan non si trattengono. Una vera e propria schiera di utenti appassionati del programma condotto da Alfonso Signorini ha deciso di piazzarsi fuori dalla casa di Cinecittà per mandare un messaggio forte e chiaro ai vipponi. E al centro del mirino delle accuse Nicole Murgia.

Fan del GF Vip contro Nicole Murgia, la vicenda è accaduta fuori dalla casa di Cinecittà. Com’è noto, il pubblico rappresenta uno dei motori fondamentali della macchina del reality show. Schieramenti che di edizione in edizione si avvicendano per tifano pro o contro alcuni dei concorrenti. Ed è il ‘caso’ di Nicole Murgia questa volta a fare clamore tra gli utenti.

Fan del GF Vip contro Nicole Murgia: il coro riunito fuori dalla casa di Cinecittà

Riuniti fuori dalla casa del GF Vip7, il grido dei fan è arrivato forte e chiaro ai concorrenti, messi letteralmente in guardia da Nicole Murgia: “Donnalisi, Incorvassi… attenti alla Murgia“, questa è la frase che è stata ripetuta da qualcuno con il megafono. I primi a recepire il messaggio sono stati Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Poi gli autori del programma hanno ben pensato di far partire la musica per creare una sorta di ‘barriera’ e impedire che i contatti con l’esterno proseguissero, come da regolamento. (“Cacciata subito”. Choc al GF Vip 7, il gesto spaventoso della concorrente contro Nikita).

Tra i concorrenti, un momento di totale silenzio mentre l’unica a non essere sorpresa dalle avvisaglie dei fan sarebbe stata proprio Antonella Fiordelisi, che ha fin da subito mostrato qualche perplessità nei riguardi della concorrente. Stando al parere del pubblico, pare che Nicole abbia tutta l’intenzione di dividere Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia così come tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

“donnalisi incorvassi attenti alla murgia” LA DOTTORESSA CHE STRINGE LA MANO A MICOL E URLA L’HO SEMPRE PENSATO MIO DIO🙇🏻‍♀️❤️‍🔥#donnalisi #incorvassi pic.twitter.com/Hs5n4trECy — e quindi?🫂 (@_martaax) January 8, 2023

E sempre a proposito di Nicole Murgia, di recente sarebbe stato Andrea Maestrelli a lanciarsi in una rivelazione. Infatti non appena entrati nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini Andrea e Nicole hanno ammesso di aver avuto una relazione. I due sono stati insieme la scorsa estate, ma la loro storia è finita, a quanto pare per una questione di gelosia e forse anche di corna.