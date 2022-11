GF Vip 7, sei nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. Per il pubblico italiano appassionato del reality show di Alfonso Signorini non esiste notizia migliore: nuovi vip pronti a varcare la soglia della gettonatissima porta rossa con un carico di novità e colpi di scena. E tra i 6 nuovi ingressi, anche il vip già definito “il bello della casa”.

Luciano Punzo al GF Vip 7. Un appuntamento imperdibile quello di giovedì sera quando nella casa del Grande Fratello Vip sei nuovi vip varcheranno la soglia per dare inizio alla loro esperienza. Equilibri che potranno essere stravolti soprattutto se a entrare sarà il bello della tv italiana.

Luciano Punzo al GF Vip 7: il suo nome tra i 6 nuovi inquilini della casa





Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, confermati i nomi di Edoardo Tavassi, Sara Altobello, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Raffaello Mazzoni, ma anche l’ex tentatore di Temptation Island, Luciano Punzo, dopo l’addio a Manuela Carriero. Un vero e proprio colpo di scena per il pubblico italiano, che è stato informato della novità da Silvia Provvedi a Casa Pipol. (Luciano Punzo, chi è: età, altezza, peso, fidanzata e figli. Il tentatore di Temptation Island 2021).

“Sono contenta dell’ingresso di Edoardo Tavassi a me sta simpaticissimo. Io so di un bellone che probabilmente varcherà la soglia della casa. Lui è stato provinato. Ha fatto Temptation Island e fece lasciare la fidanzata con il compagno”. E sul sito si legge: “Lui era corteggiatore, o meglio era un tentatore. Sì è riuscito nell’intento di rompere la coppia. Adesso entrerà da single, perché è finita anche la sua storia con la ragazza di Temptation Island. Si farà spazio tra i belli del GFVip 7″.

A parte questo spero che facciano entrare anche Guendalina Tavassi, la adoro così come Edoardo“. Luciano Punzo al centro del gossip già a partire da un anno fa, quando sarebbe stato l’amico Davide Basolo a intervenire a proposito delle voci messe in circolo sul conto dell’ex tentatore: “Posso assicurarvi che Luciano Punzo non è assolutamente gay. Ho letto degli articoli ma sono proprio falsi. Non c’è nulla di vero in queste cose che avete letto. Adesso lui ha una bella relazione seria nata dopo Temptation Island. Il resto sono cavolate fatte per lucrare e sparlare. Quindi vi invito a non ascoltare chi sparge queste voci infondate”.