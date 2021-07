Un volto noto quello del tentatore di Temptation Island. Stiamo parlando di Luciano Punzo, modello di origini campane, che pare stia proseguendo indisturbato durante la scalata verso il successo e la notorietà. Alle spalle, infatti, il tentatore dal fascino induscutibile, pare abbia già avuto un’esperienza in un altro programma.

Classe 1994 con Napoli nel cuore e 188 cm di bellezza. Luciano Punzo non è solo uno splendido modello, ma anche un ragazzo con valori consolidati. Infatti basta scorrere il suo profilo Instagram (@lucianopunzo) per scoprire che, davanti ai suoi 20 mila follower, non ha alcun problema a mostrarsi in foto in compagnia della donna più importante della sua vita, ovvero la madre.



Luciano Punzo, chi è il tentatore di Temptation Island 2021: anni, altezza, peso

Un mondo, quello della moda, che sembra aver dato a Luciano la possibilità di iniziare a farsi conoscere, ma nel suo futuro anche il grande sogno della recitazione. Infatti reduce dagli studi condotti presso l’Accademia di cinema e teatro a Roma, Luciano Punzo non arresta le sue prospettive di crescita personale e professionale. E il palcoscenico della danza e del teatro gli ha dato modo di amare la ballerina Valeria Iacomini.





Non una semplice frequentazione quella con la ballerina ma una vera e propria storia d’amore che ha portato alla luce Eva, ad oggi una splendida bambina di tre anni compiuti. Le responsabilità familiari e gli affetti più cari continuano a essere per Luciano un faro nella vita. Eppure a guardarlo bene, molti riconosceranno in lui anche il volto reso celebre da altri programmi.

Mister Italia nel 2017 e una rapida scalata verso il successo che ha condotto Luciano Punzo a prendere parte dapprima a Pomeriggio 5, più che noto programma con alla guida del timone Barbara D’Urso. Poi la moda, ambito che ha portato Luciano a prendere parte a diversi shootings, persino al fianco di Taylor Mega, e per Adalet, il marchio creato da Fabrizio Corona. Poi è stata la volta di Pechino Express, con Gennaro Lillio. La coppia dei “Guaglioni” vi dice nulla?