“Finalmente posso dirlo”. Manuela e Luciano di Temptation, la bellissima notizia dopo la crisi

Manuela Carriero e Luciano Punzo di nuovo insieme. I due ex protagonisti di Temptation Island sono al centro di una storia d’amore piuttosto travagliata e ricca di colpi di scena. Lo ricorderete, nel programma la 31enne di Brindisi era entrata col fidanzato Stefano Sirena, mentre lui era un tentatore. Nell’ultima puntata dopo una cena in riva la mare tra i due è scoccato un lungo e appassionato bacio che ha segnato la fine della relazione tra Manuela e Stefano.

Qualche tempo dopo dall’inizio della loro storia Luciano Punzo ha fatto sapere però: “Io non me la sto passando in maniera molto bella. È un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare che a livello sentimentale. Io con Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse da lei”. Dunque crisi. Ma un ex volto del reality, Anna Ascione, ha commentato: “Per prendere i follower. Infatti, hanno chiuso il profilo”. Cioè la crisi sarebbe stata inventata.





Luciano Punzo e Manuela Carriero tornano insieme, ma…

Nella giornata di ieri, giovedì 18 agosto, un nuovo cambiamento. Luciano Punzo ha pubblicato un video in cui compare abbracciato a Manuela Carriero sorridente in mezzo al mare. Dunque crisi finita. E le parole della didascalia, tratte da un brano di Ultimo, lo confermano: “Che ero a un passo da perdere te E tu eri a un passo da perdere me Io che non ho avuto mai niente di vero a parte te”.

La notizia è stata commentata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, amico della coppia: “Ora lo posso dire. Ho vissuto passo passo la loro storia, tutto vero! Le liti, i ritorni, le delusioni di entrambi. Una storia travagliata che ha portato buoni frutti. Ho visto Manuela distrutta, sofferente e senza alcuna voglia di reagire. Ho visto Luciano sorridere col viso ma non con gli occhi. Non so cosa era successo a questi ragazzi, ma vederli ritrovarsi è una bella sorpresa per chi gli vuole bene”.

Anche l’ex di Manuela Stefano Sirena, che ha sempre pensato si trattasse di una finzione, ha commentato l’accaduto: “Stamattina un’ondata di messaggi sul circo che pare abbia concluso momentaneamente lo spettacolo. Come vi avevo detto i ‘gossippari’ sono complici. Prima giudicano, poi leccano. Perché devono mangiare anche loro. Mi fa piacere che ora mi date ragione; io dico sempre la verità, nel bene e nel male. Non prendo in giro la gente stessa che mi rende popolare. E non finisce qui”.

Inoltre un utente gli fa notare: “Sapessi quanto mi irritavi a Temptation. Ma sapessi quanto ti ammiro e mi piaci adesso”. E Stefano Sirena risponde: “Spesso chi fa la vittima è carnefice. Grazie”. Dunque l’ex di Manuela Carriero continua a sostenere che la donna e Luciano Punzo continuino a fingere. D’altra parte a chi gli chiedeva delle novità sulla coppia poco tempo fa rispondeva: “Non frequento circhi. Ecco spiegato il teatrino che va avanti da mesi. Preparate i popcorn a settembre!”.

