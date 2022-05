Sono stati due dei protagonisti più amati di Temptation Island. Parliamo dell’ultima edizione e loro sono Manuela Carriero e Luciano Punzo. Come molti sanno nel programma coppie di sconosciuti devono trascorrere un periodo su un’isola per mettere alla prova il loro rapporto. Alla presenza di altre coppie e quindi ‘tentati’ dagli altri partecipanti. E non sono pochi i casi in cui i concorrenti entrano con un partner ed escono con un altro.

Proprio quello che è capitato a Manuela Carriero e Stefano Sirena. Manuela ha deciso di frequentare il single Luciano Punzo mentre Stefano ha deciso di provare una relazione con la sua tentatrice Federica Cleo. In un primo momento Manuela fu accusata di essere entrata nel programma per fare un dispetto all’ex. Poi, comunque, ha trovato l’amore con Luciano. I numerosi messaggi sui social lo confermano, il loro rapporto è andato a gonfie vele. Ma, recentemente, pare stia attraversando un periodo no.





“Amore mio sei più bello del sole – scriveva poco tempo fa Manuela Carriero al suo Luciano Punzo – Non vedo l’ora di andare a casa ed abbracciarti fortissimo. Sono troppo felice con te. Ti amo tanto tanto”. Adesso, invece, sembra che tra i due le cose non vadano poi così bene. Lo fa sapere il solitamente ben informato Amedeo Venza.

“È stata una delle coppie più belle uscite da Temptaion Island, mi dispiace dover essere io a dirlo, ma ho sentito poco fa uno dei due e al momento non stanno vivendo una forte crisi sentimentale dovuta a situazioni personali. La storia tra Manuela e Luciano purtroppo non sta vivendo momenti postivi”. Questo quello che ha scritto Venza su Instagram. E a quanto pare le sue parole sono state confermate da un’altra esperta di gossip, Deianira Marzano.

Le dichiarazioni di Amedeo Venza sulla crisi tra Manuela Carriero e Luciano Punzo sono state confermate da Deianira Marzano. “Sapete che li conosco molto bene… È vero, infatti lei è a Brindisi e lui si evince sia molto giù da quello che scrive. Effettivamente stanno passando un momento di crisi speriamo si risolva presto”. Non si conoscono i motivi della crisi tra i due, ma a quanto pare rispetto a qualche mese fa la relazione sta vivendo una fase delicata. Vedremo nei prossimi giorni se tornerà il sereno oppure no.

