Essere sbattuti su un’isola lontano da tutto e da tutti. Come un novello Robinson Crusoe. Solo che la sfida non è quella di sopravvivere alla fame, ad animali pericolosi o chissà cos’altro. No. L’obiettivo è quello di resistere alle tentatrici, o ai tentatori. Lo avete capito, stiamo parlando di “Temptation Island”. Il reality, prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi e Ambra Banijay Italia, consente a coppie di sconosciuti di verificare la tenuta del rapporto.

Inutile dire che, tra una chiacchiera e l’altra intorno al falò ne succedono di tutti i colori. Può capitare che alcune relazioni vengano salvate da questa sorta di esperimento sociale a telecamere accese. Ma ovviamente sono anche tante le persone che finiscono per uscire dalla trasmissione con un partner diverso da quello con cui erano entrate. Esattamente come è accaduto a Manuela Carriero e Stefano Sirena.

In questo caso entrambi hanno rivoluzionato le loro vite. Manuela Carriero, infatti, ha deciso di frequentare il single Luciano Punzo. Ma anche il suo ormai ex Stefano si è rifatto una vita con la sua tentatrice, Federica Cleo. Tutto a posto insomma? Ma proprio no, manco per il cavolo. Manuela, infatti, viene presa di mira dagli hater che sostengono che sia andata a Temptation Island solo per fare un dispetto all’ex.





“Vorrei rispondere a quelle poche persone – aveva detto Manuela Carriero poco tempo fa – che sostengono che io sia entrata nel programma per lasciare Stefano o vendicarmi. Io sono entrata con tanta speranza che potesse uscirne cambiato e con me…”. Manuela, per chi non lo ricordasse, aveva portato il fidanzato Stefano nel programma di Filippo Bisciglia perché stanca dei continui tradimenti. Poi, come detto, i due hanno preso strade diverse.

Oggi Manuela Carriero convive a Napoli col suo nuovo compagno Luciano Punzo. La coppia sembra andare d’amore e d’accordo, basta dare uno sguardo ai loro profili social. Recentemente proprio la barista ha fatto una dedica alla sua dolce metà: “Amore mio sei più bello del sole. Non vedo l’ora di andare a casa ed abbracciarti fortissimo. Sono troppo felice con te. Ti amo tanto tanto”. E gli hater mutissimi.