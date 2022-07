Manuela e Luciano di Temptation Island, la decisione dopo le voci di crisi. I due si sono conosciuti e innamorati durante l’ultima edizione di “Temptation Island”, quella andata in onda nel 2021, in cui lei era entrata in coppia insieme al fidanzato Stefano Sirena e lui, invece, nei panni di tentatore.

Un’attrazione fatale per i due, che alla fine del percorso sono usciti insieme. Lei, stanca del rapporto con il fidanzato e dalle attenzioni che lui rivolgeva alla tentatrice, si è lasciata andare con il tentatore Luciano, che durante il reality show delle tentazioni ha fatto di tutto per conquistarla. Manuela e Luciano di Temptation Island sono finiti recentemente al centro del gossip per via di alcune voci di crisi, poi confermate dall’ex tentatore. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo tra i due.





Manuela e Luciano di Temptation Island, la decisione dopo le voci di crisi

Manuela e Luciano di Temptation Island – Lo scorso mese Luciano Punzo ha confermato la crisi, dovuta a un “motivo serio” che però nulla avrebbe a che fare con un tradimento, ma dopo qualche settimana gli utenti hanno notato i like di entrambi ai rispettivi post. Non si sono lasciati? Stanno ancora insieme? Alla domanda ha risposto Manuela, confessando di non voler più parlare della sua vita privata.

Manuela e Luciano di Temptation Island stanno ancora insieme? A quanto pare sì, ma la giovane ha deciso di non pubblicare più niente della sua vita privata. “Ho semplicemente scelto da tempo ormai di distaccarmi dai social e di parlare meno della mia vita privata. […]. Scrivere sempre le stesse cose sotto i post ad un certo punto diventa ridicolo, pesante e addirittura maleducato specialmente da chi non mi segue e non mi ha mai scritto. Prima la gente si lamentava per il troppo amore ora si lamenta perché non vede più nulla”.

“A causa di problemi miei personali e situazioni delicate ho deciso di pubblicare il meno possibile la mia vita privata, almeno finché alcune persone la smetteranno di mettermi i bastoni fra le ruote e si faranno una vita. Per il resto chiedo ad alcune persone di smetterla di scrivere idiozie sotto i post, in direct e su alcune paginette di finti gossip. Instagram per alcune persone è un mezzo di comunicazione lavorativo quindi si opta per pubblicare soltanto foto professionali. Smettiamola di fare i santi i moralisti, psicologi, tuttologi, finti gossipari parlate di gente e situazioni che non conoscete”. Insomma, Manuela e Luciano di Temptation Island stanno ancora insieme ma preferiscono vivere il loro amore lontano dai social.

“So perché è tutto finto”. L’ex di Temptation Island smaschera Manuela e Luciano