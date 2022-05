Manuela e Luciano di Temptation Island, crisi finta per l’ex volto del reality show condotto da Filippo Bisciglia. I due si sono conosciuti e innamorati lo scorso anno, durante l’ultima edizione di “Temptation Island”, in cui lei era entrata in coppia insieme al fidanzato Stefano Sirena e lui, invece, nei panni di tentatore.

Luciano ha fatto di tutto per conquistare il cuore di Manuela, tanto da convincerla a lasciare il compagno. Durante l’ultima puntata, dopo una cena in riva la mare tra i due è scoppiato un lungo e appassionato bacio che ha segnato la fine della relazione tra Manuela e Stefano, oggi accusati di aver inscenato una crisi.





Manuela e Luciano di Temptation Island, crisi finta

Nei giorni scorsi Luciano Punzo ha confermato la crisi, dovuta a un “motivo serio” che però nulla avrebbe a che fare con un tradimento. “Io non me la sto passando in maniera molto bella. È un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare che a livello sentimentale. Io con Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse da lei”, ha detto Luciano in una Instagram Story.

“Da una parte posso pure capire, dall’altra mi ha portato a pensare di distaccarmi da lei. Sono sceso anche a Brindisi a parlare con lei, ma niente. Infatti abbiamo deciso insieme di prenderci un po’ di tempo per pensare, un po’ di tempo per noi. Adesso voglio restare solo con me stesso e anche lei. Non ci sono stati tradimenti, è un motivo più serio”, ha concluso. Manuela e Luciano di Temptation Island sono in crisi? La confermata è arrivata anche da Manuela Carriero, ex fidanzata di Stefano Sirena.

manuela e luciano di temptation si sposano ???? pic.twitter.com/TkomEDWjqX — assenzio (@asfaltofresco) April 25, 2022

Ma oggi Manuela e Luciano di Temptation Island sono stati accusati di aver inscenato una crisi per avere follower. A parlare è Anna Ascione, ex volto del reality show di Canale 5 e senza troppi giri di parole ha commentato un post della pagina Isa e Chia con un lapidario: “Per prendere i follower. Infatti, hanno chiuso il profilo”.

