“A livello televisivo non funziona”. Grande Fratello, la bomba di Beatrice Luzzi. Una rivelazione, la sua, che probabilmente far aprire gli occhi a diversi autori e direttori. Tutto comincia quando proprio la Luzzi, Simona Tagli e Massimiliano Varrese stavano facendo due chiacchiere fuori al giardino della casa quando si è iniziato a parlare della finale. Per loro tre le cose termineranno a breve (entro una settimana), ignorando completamente che invece usciranno ad aprile.

Varrese ad esempio è convinto che festeggerà la Pasqua a casa: “Sono d’accordo, anche secondo me saremo fuori con i nostri cari a festeggiare. Abbiamo fatto Natale qui dentro ed è già abbastanza, adesso basta ragazzi. Sono arrivato e non vedo l’ora di uscire e tornare al mio mondo, voglio riabbracciare mia figlia e sistemare tutto il resto“. Anche Simona Tagli ne è certa e dice: “Bea devi essere contenta, esci in tempo per Pasqua e ti godrai ancora di più i tuoi figli”.





E ancora: “Sì, perché non saranno a scuola. C’è di mezzo Pasqua quindi hanno un po’ di giorni di vacanza. Anche io non vedo l’ora di riprendere tutto in mando di tornare dalla Giorgia, alla casa al mare e tutto il resto“. Parole che arrivano dopo che Beatrice Luzzi aveva fatto una constatazione che probabilmente è corretta ma non per come immagina lei.

ditele che farà pasqua li dentro vi prego 😭#grandefratello #beatriceluzzi pic.twitter.com/U1f8gGdbgR — anna 🎞️ || luzzi stan (@bealuxz) March 13, 2024

La donna infatti ammette che una puntata sotto Pasqua sarebbe dannosa in fatto di ascolti per il Grande Fratello: “Entro la fine del mese siamo fuori. La finale c’è la prossima settimana. Secondo me lunedì 18 è il giorno della finale, vedrete che è così. No ma Pasqua qui dentro no, è triste, sarebbe triste anche per loro e a livello televisivo non funzionerebbe”.

Dice ancora: “La prossima settimana sarà l’ultima e poi torneremo alle nostre vite. Io mi chiudo in casa. Prendo i ragazzi e mia madre e sto con loro per un mese. Voglio quaranta giorni di relax. Ho proprio bisogno di stare insieme a loro e godermeli”. I concorrenti non sanno che dovranno stare ancora un bel po’ dentro la casa. Chissà come la prenderanno e chissà sopratutto se qualcuno deciderà di abbandonare prima: “Non lo sanno proprio, qualcuno molla prima”, scrive un utente sui social.

