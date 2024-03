Giovedì 14 marzo torna il Grande Fratello: l’appuntamento numero due della settimana andrà in onda come sempre in prima serata su Canale 5 e come sempre non mancheranno sorprese, ospiti, colpi di scena, confessioni e scontri. C’è da scommettere che Anita sarà di nuovo al centro dell’attenzione per la storia con Alessio e le ultime rivelazioni nella casa. Ma probabilmente anche Greta non sfuggirà alle “interrogazioni” di Alfonso Signorini, visto che nelle ultime ore si è lasciata andare con Sergio.

E poi gli sfoghi di Perla, il faccia a faccia di Garibaldi e Varrese e tanto altro successo oltretutto nel giro di pochi giorni. Solo a lunedì scorso infatti risale l’ultima diretta, quella dove veniva eletta la seconda finalista di questa edizione, Rosy Chin. La chef insieme a Beatrice Luzzi, proclamata ormai settimane fa, può dormire sonni tranquilli fino alla finale che a quanto pare si terrà il prossimo 4 aprile.

Leggi anche: “Basta, pago la penale e esco”. Grande Fratello, tensione altissima nella casa: degenera tutto in un attimo





GF, chi esce a poco dalla finale

Manca ancora un po’ di tempo alla serata decisiva, quella che incoronerà il viciniore o la vincitrice di questa lunghissima edizione del reality show targato Alfonso Signorini ma nemmeno troppo e in gioco per contendersi un posto sicuro nell’ultima puntata del Grande Fratello e quindi avere possibilità di vittoria sono rimasti 11 concorrenti.

Alessio Falsone, Anita Olivieri, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Greta Rossetti, Letizia Petris, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli: chi di loro resterà fino alla fine? Lunedì gli inquilini sono stati chiamati a fare le nomination e al televoto sono finiti in 5.

Il meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione che si terrà lunedì 18 marzo e scopriremo il suo nome questa sera. I nominati che rischiano sono Giuseppe Garibaldi, Federico Massaro, Anita Olivieri, Simona Tagli e Massimiliano Varrese e come sempre i sondaggi hanno tirato fuori un possibile nome. Chi avrà la peggio, anche se ovviamente si tratta di previsioni a colpi di pochi punti percentuali potrebbe essere Federico Massaro.