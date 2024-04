Nuovi momenti di tensione all’Isola dei Famosi con liti e incomprensioni dovute dalla situazione in cui i naufraghi si trovano ormai da una ventina di giorni. La stanchezza e la fame iniziano a farsi sentire e ovviamente ogni motivo è buono per litigare. Ma vediamo cosa è successo nell’ultima settimana, una settimana ricca di colpi di scena.

Dopo la squalifica di Francesco Benigno, un altro concorrente ha dovuto abbandonare il gioco. Stiamo parlando di Peppe Di Napoli; il pescivendolo di TikTok ha lasciato il reality show per motivi di salute e una volta tornato in albergo ha voluto chiedere scusa ai telespettatori per l’improvvisa decisione.

Isola dei Famosi 2024, lite tra Bastianich e Daniele

“Abbandono l’isola perché sono stanco. Non ce la faccio più. Chiedo scusa a tutti gli italiani, ma me ne vado”, ha detto dai canali social ufficiali del programma. Mentre sal suo privato ha scritto: “Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia, grazie Napoli. E grazie all’immenso staff del programma. Un’esperienza che porterò sempre con me”.

Stanchezza e fame, i motivi dell’abbandono di Peppe Di Napoli, gli stessi che stanno portando i naufraghi a vivere momenti di grande tensione a Cayo Cochinos, dove poco fa due naufraghi hanno avuto una discussione molto accesa dovuta alla questione regole e cibo. Daniele Radini Tedeschi ha avuto da ridire su alcune decisioni prese dai compagni di viaggio, in particolare da Joe Bastianich, che era intento a spiegare come razionare il cibo.

Mentre l’imprenditore spiegava agli altri naufraghi come spartire il cibo, Daniele è intervenuto lasciando tutti di sasso: “Mi state prendendo in giro? Ma non sei tu che decidi. Non avete deciso niente. Ogni persona è libera di mettermi dalla sua ciotola qualcosa qui dentro. Quindi non esiste quello che tu stai dicendo; è il libero arbitrio delle persone. La ciotola sarà qui e le persone decideranno se darmi un chicco di riso”.

Anche Pietro è intervenuto per dire la sua: “Io aiuto quando mi garba. Oggi andrò a pescare e pescherò per me, mica per gli altri. Io devo fare le cose controvoglia? Che sono venuto qua per sacrificarmi? Già nella vita mi sacrifico, devo sacrificarmi pure qua? Se non voglio fare cose che mi fanno stare male, perché dovrei farle? Volete vedermi stare male? Io non lo so”.